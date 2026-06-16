RATP : mauvaise nouvelle, l’arrivée du passe Navigo annuel et d’Imagine R sur smartphone est encore repoussée

C'est un nouvel aveu d'échec pour Île-de-France Mobilités, qui vient d'annoncer un énième report de la dématérialisation du pass Navigo annuel et du forfait Imagine R. Il faudra attendre encore quelques semaines pour le premier, et carrément un an pour le second.

Décidément, Île-de-France Mobilités entretient une relation bien compliquée avec les smartphones et la dématérialisation. Il avait déjà fallu attendre de longues années pour voir débarquer le passe Navigo mensuel sur Android et iPhone. Cette étape franchie, on pensait que les autres titres et forfaits arriveraient dans la foulée. Cela n'a pas vraiment été le cas.

Depuis plusieurs mois, le gestionnaire du réseau francilien laisse entendre que la formule annuelle du passe Navigo aura bientôt droit à sa version dématérialisée. De fait, une bêta a été ouverte le mois dernier, signe que le déploiement au grand public n'allait plus tarder. Mais visiblement, il va falloir attendre encore un peu. Comme le rapportent nos confrères de Numerama, Valérie Pécresse a annoncé aujourd'hui lors d'une conférence de presse que le déploiement a été repoussé.

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Pas de forfait Imagine R dématérialisé avant 2027, le Navigo annuel arrive bientôt

Pour les utilisateurs Android, l'attente sera heureusement de courte durée. Ceux-ci devraient voir débarquer leur passe Navigo annuel dans leur application d'ici le début du mois de juillet. Pour les utilisateurs iPhone, il faudra toutefois patienter jusqu'au mois de septembre pour enfin se débarrasser de la carte physique. Finalement, ce sont surtout les étudiants franciliens qui sont les plus lésés par ce report.

En effet, ces derniers ne verront par leur forfait Imagine R sur mobile avant la rentrée 2027, soit dans plus d'un an. Pour ceux qui terminent leurs études l'année prochaine, il faudra abandonner tout espoir d'utiliser son smartphone à la borne pour valider son titre de transport. Pour ceux qui ne prennent pas souvent le métro, le bus ou le tram, la meilleure alternative est sans doute le forfait Liberté+, qui facture uniquement les trajets effectués au cours du mois, disponible en dématérialisé depuis l'année dernière.