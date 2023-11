Le Cybertruck était de sortie sur les plages de Malibu dans une robe noir mat qui divise

Le Cybertruck de Tesla était de sortie ce weekend, et on peut dire que le SUV électrique a fait sensation aux abords des plages de Malibu.

Les vidéos et témoignages concernant la sortie d’un Cybertruck de série aux abords de Malibu affluent sur les réseaux sociaux. En plus de pouvoir observer le pick-up 100 % électrique du constructeur américain sous tous les angles, les passants et les amateurs de belles voitures ont pu découvrir la nouvelle enveloppe noir mat du véhicule. Sera-t-elle proposée aux futurs acquéreurs du véhicule utilitaire ? Rien n’est moins sûr tant la production de la voiture est problématique, entre problèmes de sécurité et coûts de fabrication en hausse.

C’est le designer en chef de Tesla, Franz von Holzhausen, qui conduisait le Cybertruck ce weekend, à l’occasion d’un événement se déroulant à Santa Monica. Si l’on se fie aux commentaires sur les réseaux sociaux, son travail ne fait pas l’unanimité. Avec son air de Tumbler (le char d’assaut de Batman), le Cybertruck est lourd, encombrant et puissant, ce qui n’est pas pour déplaire aux millions de clients qui l’ont précommandé. Cela dit, pour d’autres clients potentiels, la voiture est magnifique sous certains angles… et hideuse sous d’autres.

Le Cybertruck était de sortie sur les plages californiennes dans une robe noir mat

D’autres internautes mentionnent que ce nouveau coloris mat « sera un peu difficile à repérer la nuit si les lumières sont éteintes », ce qui pourrait être effrayant pour les autres usagers de la route. Cela dit, c’est la première fois que la compagnie présente sa voiture la plus attendue dans une finition susceptible d’être commercialisée. Ce sera la couleur utilisée par les forces de police qui ont déja placé des commandes.

Jusqu’à présent, lors de ses sorties officieuses, le Cybertruck était soit enveloppé d’un camouflage assez vilain, soit dans sa robe la plus simple, faite d’un alliage d’acier inoxydable exclusif. Nous en saurons bientôt plus sur les options disponibles, puisque l’événement de lancement du véhicule est prévu pour le 30 novembre 2023.