Ce Cybertruck de police ne sort pas d’un film, il va être lancé très bientôt

Le Cybertruck de Tesla n'est pas encore sorti, et déjà il se décline dans une version spéciale forces de police. Larry Ellison, ancien de chez Tesla, l'a dévoilé lors d'une conférence avec quelques une de ses spécificités.

On l'attend pour bientôt, du moins aux États-Unis dans un premier temps. Le Cybertruck doit en effet devenir réalité très prochainement, et il devrait être un succès commercial immédiat si l'on en croit les 2 millions de précommandes pour le pickup de Tesla. Ce que l'on n'avait pas forcément vu venir en revanche, c'est une déclinaison du véhicule encore plus futuriste que son modèle initial. Visiblement, certaines forces de police américaines vont bientôt monter à bord d'un Cybertruck conçu pour les autorités.

L'engin aux faux airs de Batmobile a été dévoilé par Larry Ellison lors d'une conférence. Pas pour Tesla, dont l'homme a été membre du conseil d'administration, mais pour Oracle, société qu'il a fondé en 1977. L’entreprise créée entre autres des logiciels pour les véhicules de police, et c'est après avoir parlé de ça qu'Ellison en profite pour présenter le Cybertruck. On ne sait pas si la photo représente le produit final, surtout avec le logo Oracle en gros sur le côté.

La police américaine utilisera bientôt des Cybertruck de chez Tesla

Larry Ellison a malheureusement été avare de détails concernant la fiche technique du pickup. “C'est ma voiture de police préférée. C'est ma voiture préférée, en fait. C'est la voiture préférée d'Elon. Elle est incroyable. J'en sais trop à son sujet, certaines choses n'ont pas encore été révélées, mais entre autres, elle est incroyablement sûre, très rapide, et sa carrosserie est en acier inoxydable”. Autant dire qu'on n'apprend pas grand chose, pas même si cette version profitera de la fameuse option du revêtement anti-rayures.

L'utilisation de voitures électriques dans la police américaine n'est pas une nouveauté. Elles permettent d'économiser fortement sur les coûts de carburant. Les modèles Tesla sont d'ailleurs prisées : la Model Y existe déjà dans une version réservée aux forces de l'ordre. Il est trop tôt pour savoir si le Cybertruck doit à terme devenir la norme chez les autorités ou s'il s'agit d'en équiper certaines équipes seulement.

