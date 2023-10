Cybertruck : le pickup de Tesla n’est pas une voiture de course, mais ce départ arrêté est époustouflant

Une vidéo récemment publiée sur les réseaux nous montre les capacités du Cybertruck en départ arrêté.

Avec près de 2 millions de précommandes en septembre 2023, le Cybertruck est probablement le véhicule électrique le plus attendu au monde. Un titre qu’aucune autre voiture au monde n’est en mesure de lui contester actuellement. Du véhicule utilitaire de Tesla, on sait qu’il sera gros, lourd, anguleux et pas aussi solide qu’il en a l’air. Il sera probablement probablement dans trois motorisations, (simple moteur en propulsion à 120 kWh, et en 4×4 à 160 kWh avec deux moteurs/batteries, et 200 kWh pour trois batteries. Une vidéo publiée par Cybertruck Owners’ Club nous dévoile que le pickup pourrait aussi être, et ce malgré ses mensurations XXL, une bête de course.

Dans la vidéo publiée sur le site par un membre nommé Stumby, on voit le Cybertruck de Tesla arrêté à un feu rouge. Si esthétiquement, on ne discerne que peu de détails de la carrosserie du véhicule, c’est au niveau des performances pures que la voiture se révèle étonnante. L’enregistrement est très court, mais à la trentième seconde, au moment où le feu passe au vert, on constate que le conducteur de la voiture de test « appuie sur le champignon » pour libérer toute la puissance des batteries 4680, et gratifie les spectateurs présents d’un départ canon ébouriffant. Le couple de cette voiture semble monstrueux.

Le Cybertruck dispose d’une accélération ébouriffante en départ arrêté

Tesla se garde bien de vanter les performances sportives de sa future voiture électrique. Le Cybertruck accélère théoriquement de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes pour la version de base et en 2,9 secondes pour la version supérieure à trois moteurs, ce qui rend l’accélération de l’utilitaire américain d’autant plus impressionnante.

Les fous du volant et autres amateurs de vitesses extrêmes ne devraient cependant pas considérer le Cybertruck comme une voiture de sport. La rumeur annonce en effet que le pickup pèsera environ 2700 kg. Autant dire qu’en termes de maniabilité, ce ne sera pas la voiture idéale. Par ailleurs, les images de crash test du Cybertruck qui ont fui sur les réseaux ne sont vraiment pas très rassurantes quant à la solidité de cet engin monobloc.