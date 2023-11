Voiture électrique : Lidl propose une borne de recharge à domicile à un prix imbattable

La célèbre enseigne de hard discount, Lidl, se lance sur le marché des bornes de recharge pour les voitures électriques.

Lidl est une compagnie connue pour ses magasins physiques de hard discount présents un peu partout dans le monde. Il y a six mois de cela, elle ouvrait sa boutique en ligne pour concurrencer Amazon. Depuis, il est non seulement possible de commander des articles de bricolage et d’autres produits non alimentaires, mais aussi des accessoires high tech de l’enseigne sur Internet. La marque allemande se lance aussi sur le marché de la voiture électrique, avec une borne de recharge murale pour les véhicules électriques à installer dans votre garage ou sous un préau, l’appareil disposant d’un indice de protection IP 65, contre les poussières et les projections d’eau.

La borne Ultimate Speed vous propose de « recharger facilement des véhicules électriques et hybrides à domicile ». Sa taille est compacte, elle dispose d’un écran LCD en couleur et son mode veille est économe en énergie. Elle est vendue en deux versions à la puissance et à l’ampérage différents. Le modèle le plus abordable, à 349 €, délivre un courant d’entrée et de sortie de 16 A et fournit une puissance de 3,7 kW en monophasé et 11 kW en triphasé pour 7 puissances de charge différentes.

Lidl se lance dans les bornes de recharge à domicile, et son produit est déjà en rupture de stock

Pour 150 € de plus, vous pourrez tout simplement doubler les performances de votre prise murale, avec une intensité de 32 A et une puissance de 7,4 kW en monophasé et 22 kW en triphasé pour 9 puissances de charge distinctes. En plus des 3700 bornes de recharges accessibles sur les parkings de ses magasins français, les nouveaux produits de Lidl remportent un énorme succès.

Ils sont déjà en rupture de stock, preuve que les besoins et les attentes sont grands sur ce marché qui, selon un communiqué d'AAA DATA, les ventes de voitures neuves sont en plein boum dans l'Hexagone.