Tesla annonce la date de livraison du Cybertruck, et c’est pour très bientôt

Le Cybertruck est enfin en passe d’arriver sur les routes ! Le véhicule utilitaire tout terrain à benne ouverte 100 % électrique de Tesla est sans aucun doute la voiture la plus attendue au monde actuellement. Les deux millions de clients potentiels qui ont précommandé le pickup futuriste seront ravis d’apprendre que la compagnie a enfin annoncé une date de commercialisation.

C’est à l’occasion du bilan financier trimestriel que la date du 30 novembre 2023 a été annoncée. Ce jour-là, les clés du premier Cybertruck de série seront données à son premier propriétaire. On ne sait pas quelle forme prendra l’événement ni où il se déroulera, mais la présentation de la voiture attirera sûrement l’attention de la presse. Lors de la présentation du bilan trimestriel de la compagnie, les dirigeants ont donc affirmé que « la production pilote du Cybertruck a commencé à la GigaFactory d’Austin et reste en bonne voie pour les premières livraisons cette année ».

D’après les dires de Tesla, l’usine texane serait ainsi en mesure de sortir plus de 125 000 Cybertrucks par an, en plus de 125 000 Model Y qui sortent des chaînes de production chaque semestre. Avec une productivité aussi faible, il faudra 16 ans pour fabriquer les 2 millions de Cybertruck en précommande. Par ailleurs, de l’avis des observateurs, ce chiffre est une projection plus qu’une réalité. Un lecteur d’Electrek qui réside à côté de l’usine affirme que les installations du Cybertruck sont loin d’être finalisées.

Le premier Cybertruck sera livré le 30 novembre prochain

D’après le lecteur, « la construction du parking [pour entreposer les voitures terminées] vient de commencer et les fondations de l’extension du bâtiment sont en train d’être creusées […] d’ici 2024, l’endroit sera en pleine effervescence ». Si Tesla place de grands espoirs dans sa voiture rétro futuriste, elle compte aussi diversifier ses activités. Ainsi, la norme de recharge NACS créée par Tesla commence à s’imposer auprès de tous les constructeurs automobiles.

Tesla veut également se rendre indispensable dans les foyers avec des solutions de stockage d’énergie telles que le Powerwall. Dans un autre domaine, mais tout autant d’actualité, selon Elon Musk, l’avenir de la compagnie est dans le Tesla Bot et l’IA.