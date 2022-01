La Xbox Series X se vend mieux que toutes les générations de console précédentes

Les Xbox Series X et S sont un succès commercial. Le nombre d’unités vendues des deux consoles est supérieur à toutes les autres générations de Xbox, information dévoilée officiellement par Phil Spencer, le patron de la division gaming chez Microsoft. Il explique que l’épidémie mondiale et les phases de confinement ne sont pas étrangères à ce bon accueil.

Il y a maintenant 14 mois sortaient quatre nouvelles consoles surpuissantes : les PlayStation 5 de Sony, classique et Digital Edition, et les Xbox Series X et S de Microsoft. Leur lancement a connu quelques aléas, notamment au niveau de la disponibilité des produits. En effet, les stocks étaient très faibles. Si bien que les pénuries ont rapidement eu lieu partout dans le monde. Si nous évoquons davantage dans nos colonnes les problèmes d’approvisionnement de la PlayStation 5, la Xbox Series X n’en est pas exempte non plus.

Ces problèmes d’approvisionnement sont évidemment la conséquence de la pénurie de composants qui touche l’ensemble des segments électroniques grand public, que ce soit les smartphones (dont le Galaxy S21 FE qui a eu tant de mal à être commercialisé), les cartes graphiques, les processeurs, les voitures électriques ou encore les télévisions. Nous rapportions cette semaine que la pénurie touche maintenant les imprimantes : il n’y a plus de puces pour les cartouches d’encre.

La Xbox Series X se vend mieux que n'importe quelle autre Xbox

Malgré cela, les Xbox Series X et S sont des succès commerciaux. L’information émane de Phil Spencer, le patron de la division Xbox chez Microsoft. Il s’est exprimé au micro de Kara Swisher, journaliste au New York Times et animatrice du podcast Sway. Le patron était invité pour évoquer le Metaverse et l’impact que cela pourrait avoir sur le jeu vidéo. Dans le courant de la conversation, il évoque alors les Xbox Series X et S affirmant que « nous avons vendu plus de consoles de cette génération que de toutes les générations précédentes ».

Les Xbox Series X et S sont donc un vrai succès commercial. Et ce malgré les problèmes d’approvisionnement. Cependant, Phil Spencer affirme que la pénurie n’est pas le vrai problème. Certes, la firme de Redmond ne peut pas fabriquer autant de consoles qu’elle le voudrait. Mais les volumes en sortie d’usine sont bons. Le vrai problème, c’est la demande. Elle reste extrêmement élevée. Le patron explique que l’épidémie mondiale et les périodes successives de confinement ont amené les consommateurs à équiper leur domicile, que ce soit pour travailler ou se divertir. Le succès des Series X et S est donc, en partie, circonstanciel.

Source : New York Times