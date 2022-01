La pénurie de puces bloque aussi la production de cartouches d’encre pour imprimante

La pénurie de puces affecte aussi les fabricants de cartouche d'encre pour imprimante. Privé de semi-conducteurs, Canon a été contraint de fabriquer des cartouches sans puces d'authentification. Certaines des cartouches qui seront vendues vont donc provoquer un message d'erreur.

La généralisation du télétravail, les confinements successifs contre le Covid-19 et la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis ont abouti à une importante pénurie de semi-conducteurs en 2021. Paralysées par les mesures sanitaires et la résurgence de la pandémie sous la forme de nombreux variants comme Omicron ou Deltacron, les lignes de production ne sont pas en mesure de répondre à la forte demande de puces informatiques.

La carence de semi-conducteurs touche tous les secteurs, de l'électronique grand public (TV, smartphone, console…) aux voitures électrique ou thermiques en passant par les cuisines équipées. Dans ce contexte compliqué, de nombreux fabricants ont été contraints de revoir leurs ambitions et de modifier leurs plans. C'est notamment le cas de Samsung, qui a reporté certains smartphones de plusieurs mois, dont le Galaxy S21 FE.

Canon lance des cartouches d'encre sans puce face à la pénurie

Apparement, les fabricants de cartouches d'encre pour imprimante sont également touchés par la pénurie. Dans un communiqué publié sur son site web, Canon, le leader des imprimantes, affirme que la pénurie mondiale de puces affecte aussi la production de “cartouche pour les imprimantes professionnelles et les appareils multifonctions (MFD)”.

D'après l'entreprise, des puces sont insérées au sein des cartouches d'encre afin “de communiquer des informations” à l'imprimante, comme le niveau d'encre. Surtout, cette puce est chargée d'authentifier que la cartouche est un composant officiel qui est bien compatible avec la machine à imprimer.

Privé de puces, Canon s'est résolu à produire des cartouches d'encre dépouillée de puce d'authentification. “Pour s'assurer que nos clients ne manquent pas une impression, Canon a innové autour de la pénurie de puces pour s'assurer que nous pouvions toujours fournir les cartouches”, explique l'entreprise dans son communiqué. Ces cartouches seront livrées sur certains marchés, dont l'Australie, dès février 2022.

Ce changement ne devrait pas empêcher les clients de Canon d'imprimer des documents. Cependant, un message d'erreur risque d'apparaître à l'écran et l'imprimante ne pourra plus prévoir quand une cartouche tombera à court de liquide. Pour contourner ce problème, Canon recommande simplement de cliquer sur “OK” à chaque message d'erreur sans se soucier des assertions de l'imprimante. “Si un client est à court d'encre, il peut contacter Canon pour demander un approvisionnement urgent”, assure aussi le groupe.