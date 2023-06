Porsche veut se lancer dans les hypercars électriques avec son concept Mission X

Porsche vient de dévoiler un nouveau concept car baptisé Mission X. Il s'agit du dernier d'une série de concepts uniques, qui nous donnent une bonne idée de ce que la marque allemande pense des véhicules électriques à hautes performances.

A l'occasion de la célébration des 75 ans de ses voitures de sport, Porsche a levé le voile sur Mission X, un concept car nous donnant un aperçu de ce que pourraient être les futures hypercars électriques du constructeur automobile allemand.

Le véhicule arbore des dimensions proches de celles de la Porsche Carrera GT et de la 918 Spyder. Les pneus en quinconce, 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière, améliorent non seulement l'aérodynamisme, mais donnent surtout l'impression que la Mission X est prête à bondir en avant dès que le conducteur accélère.

La Mission X pourrait devenir la voiture la plus rapide du monde

Porsche affirme que la Mission X est dotée d'un « groupe motopropulseur électrique ultra performant et efficace », mais se garde bien de donner un aperçu des spécifications techniques. Cependant, le constructeur s’avance déjà en promettant qu’elle pourrait être le véhicule homologué pour la route le plus rapide sur la Nordschleife du Nürburgring.

Porsche annonce également que son véhicule offrirait un rapport poids/puissance d'environ 1 ch pour 2,2 lb, pourrait atteindre des valeurs de force portante bien supérieures à celles de l'actuelle 911 GT3 RS, offrir des performances de charge nettement améliorées grâce à l'architecture de son système à 900 volts et se charger environ deux fois plus rapidement que la Taycan Turbo S.

Porsche précise qu‘aucune décision n'a encore été prise quant à la production, mais l’entreprise pourrait bien décider de fabriquer le véhicule en petite quantité si assez d’acheteurs fortunés se disent intéressés.

Il reste à voir si la Mission X serait bien ou non capable de se placer à la première place sur le Nürburgring Nordschleife. Actuellement, ce record est détenu par la Mercedes-AMG One, qui a utilisé une version du groupe motopropulseur F1 de Mercedes et quatre moteurs électriques pour parcourir ce circuit légendaire en 6:35,183 minutes (soit 50 secondes de moins que le tour le plus rapide de la Tesla Model S, établi la semaine dernière).