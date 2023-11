Cette voiture électrique bat un énième record de vitesse, mais pas celui auquel vous pensez !

L'hypercar électrique Rimac Nevera a établi un nouveau record du monde de vitesse en atteignant les 275,7 km/h, mais si cela ne vous semble pas vraiment impressionnant, attendez de savoir dans quelles conditions a été réalisée cette prouesse.

Goran Drndak, pilote d'essai de 22 ans, a obtenu un nouveau record du monde pour Rimac au volant d'une Nevera à quatre moteurs électriques, et il ne s'agissait pas d'un essai de vitesse classique. En effet, le pilote a atteint les 275,7 km/h non pas en marche avant, mais bien en marche arrière !

L'événement a été observé, vérifié et enregistré par le Guinness World Records, et les données ont été mesurées par la société slovène Dewesoft, dans les installations d'Automotive Testing Papenburg, en Allemagne, le 7 octobre. Ce qui est incroyable, c’est que le record précédent, établi en 2001, a été battu de plus de 100 km/h.

Lire également – Voiture électrique : le record d’accélération de 0 à 100 km/h battu par des étudiants

La Rimac Nevera prouve encore une fois qu’elle est la voiture la plus rapide

Maintenir cette bête de plus de 2 millions de dollars en ligne droite sur la piste tout en roulant en marche arrière à une vitesse plus de deux fois supérieure à celle autorisée sur l’autoroute est une véritable prouesse.

« Il a fallu un certain temps pour s'y habituer », a déclaré Drndak dans un communiqué de presse. « Vous regardez le paysage défiler de plus en plus vite et vous sentez votre cou tiré vers l'avant, comme lors d'un freinage brusque. Vous bougez le volant tout doucement, en veillant à ne pas perturber l'équilibre, en surveillant votre trajectoire et votre point de freinage dans le rétroviseur, tout en gardant un œil sur la vitesse. Bien que cela ne soit pas du tout naturel par rapport à la façon dont la voiture a été conçue, Nevera a battu un nouveau record ».

Pour mettre ce record en perspective, Rimac rappelle que la légendaire Lamborghini Miura est devenue la voiture de série la plus rapide du monde en 1967 en franchissant la barre des 273 km/h dans le bon sens. La Rimac Nevera est donc légèrement plus rapide en marche arrière, alors qu’elle n’a évidemment pas été pensée pour cet exercice.