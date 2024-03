La TV à la demande fait un carton, les contenus numériques dépassent enfin les formats physiques

Dans un virage spectaculaire du marché audiovisuel, la TVOD s'empare du devant de la scène en Europe, selon le YearBook 2023/2024 de l'Observatoire européen de l'audiovisuel. Entre la dématérialisation croissante des médias et le recul des supports physiques, cette évolution traduit une mutation profonde des habitudes de consommation, où le confort et l'immédiateté de l'accès aux contenus règnent en maîtres.

L'évolution du marché audiovisuel européen se trouve à la croisée des chemins, influencée non seulement par les avancées technologiques et les changements de comportement des utilisateurs, mais aussi par des défis tels que le piratage en ligne. Selon une étude, les sites de partage illégal de films ont enregistré une fréquentation record en 2023, malgré les mesures rigoureuses adoptées pour lutter contre le piratage. Ce constat alarmant met en lumière la nécessité pour l'industrie audiovisuelle d'offrir des alternatives légales plus attrayantes, comme la TVOD et l'EST, qui répondent aux attentes de commodité et d'accès immédiat.

Face à ce contexte, les données récentes d’une étude révèlent une mutation profonde du paysage audiovisuel. Le marché de la TVOD – ou TV à la demande – en Europe montre une inversion de tendance significative par rapport à la période précédente. Alors que les ventes et locations physiques dominaient le marché il y a cinq ans, leur part s'est réduite en faveur des transactions numériques. Cette évolution suggère une adaptation réussie de l'industrie aux nouvelles préférences des utilisateurs, désireux d'accéder à des contenus de manière plus flexible et instantanée.

Les utilisateurs européens préfèrent la TVOD

Selon les révélations de l'Observatoire européen de l'audiovisuel dans son dernier YearBook, la TVOD (Transactional Video On Demand), avec des acteurs comme Amazon Prime Video ou Youtube Movies, émerge comme le moteur principal du marché audiovisuel en Europe. Ses revenus ont atteint 2,4 milliards d'euros en 2022. Cette tendance marque un virage décisif, où la consommation numérique, par l'achat ou la location de contenus, commence à prévaloir sur les formats physiques, illustrant ainsi une transformation profonde des habitudes des européens.

L'évolution vers le numérique est particulièrement notable avec la montée en puissance de l'EST (Electronic Sell-Through), où les utilisateurs achètent définitivement des contenus numériques comme des films et des séries, enrichissant ainsi leur bibliothèque personnelle sans limites de visionnage. Cette tendance, associée à l'attrait de la TVOD pour les locations à durée limitée, indique un recul progressif du marché des supports physiques. Elle marque une transition vers un environnement audiovisuel européen dominé par le numérique, qui représente déjà 62% du marché. Avec le numérique prêt à prendre le dessus d'ici 2024, les modes d’utilisation de contenu en Europe sont en pleine mutation.

Source : OBS