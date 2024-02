Un DVD qui stocke 125 000 Go de données ? Ça existe et il s’appelle Big Boy

Des chercheurs ont créé un disque pas plus grand qu'un DVD, mais capable de contenir 1 Pétabit de données, ce qui représente 125 000 Go. De quoi mettre nos Blu-ray au placard.



On a beau se tourner de plus en plus vers les espaces de stockage numérique avec les nombreux services de cloud, les supports physiques sont toujours indispensables. Les disques durs et les SSD offrent de plus en plus de capacité totale, et déjà on imagine les modèles de demain comme ce disque dur en verre à la durée de vie phénoménale. Mais dans l'ombre de ces avancées technologiques, un support fait de la résistance : le disque optique, dont les CD, DVD et Blu-ray sont les représentants les plus courants aujourd'hui.

Peu chers à produire et durables, ils sont de plus en plus laissés de côté du fait de leur faible capacité de stockage. Cela n'empêche pas les chercheurs de trouver des solutions pour leur redonner leurs lettres de noblesse. Ce CD peut par exemple contenir 500 To de données. C'est pas mal, mais une équipe de scientifiques chinois a fait bien mieux. Un disque aussi grand qu'un DVD capable d'accueillir 1 Pétabit, soit 125 000 Go. C'est l'équivalent de 10 000 Blu-Ray.

Ce disque pas plus grand qu'un DVD peut contenir 1 Pétabits de données en 3D

Publiée dans la revue Nature, la recherche détaille une technique capable de lire et écrire jusqu'à 100 couches de données sur un espace de 54 nanomètres. Cet exploit est rendu possible par la création d'un matériau nommé AIE-DDPR, pour “dye-doped photoresist with aggregation-induced emission luminogens”. Un film transparent sur lequel les chercheurs ont pu utilisé un laser pour graver à l'échelle de la nanoparticule. Au final, le disque affectueusement baptisé Big Boy possède des couches séparées par 1 micromètre seulement.

“Cela pourrait réduire considérablement l'empreinte ainsi que la consommation d'énergie des futurs grands centres de données, offrant ainsi une solution durable pour l'économie numérique“, explique Min Gu, l'un des co-auteurs de la recherche et professeur à l’Université de Shanghai pour la Science et la Technologie. Il reste cependant à régler la question de la fabrication. Créer un seul de ces disques à demander du temps et des ressources énergétiques trop importantes pour envisager dès à présent une production à grande échelle.