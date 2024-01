Les visites sur les sites de partage de films pirates ont battu des records en 2023

En 2023, le nombre de visites sur les sites de piratage vidéo a atteint un niveau record. Des chiffres révèlent une tendance croissante, malgré les efforts constants des autorités pour endiguer ce phénomène.

L'année 2023 a été témoin d'une lutte renforcée contre le piratage, avec des méthodes de plus en plus sophistiquées et efficaces. Ces stratégies ont entraîné des résultats notables, provoquant la fermeture de nombreux sites pirates. En dépit de ces efforts, le nombre de visites sur ces sites reste impressionnant. Mais l'annonce de la fermeture potentielle de nombreux sites de téléchargement illégal en 2024 suggère un avenir incertain pour ce type d'activité.

La bataille contre le piratage vidéo se joue sur deux fronts distincts, illustrant la résilience des pirates d'un côté et l'intensification des sanctions de l'autre. D'une part, l'astuce et la persévérance des opérateurs de sites pirates sont mises en évidence par des méthodes étonnantes, comme le changement du nom de domaine plusieurs dizaines de fois par an pour échapper au blocage. D'autre part, la sévérité croissante des sanctions judiciaires souligne la détermination des autorités à combattre ce fléau. L'affaire de T411 l'illustre parfaitement : les créateurs ont été condamnés à des peines de prison et à des amendes record, montrant que les risques judiciaires et financiers pour les pirates sont de plus en plus importants.

Les chiffres records du piratage vidéo en 2023 dévoilés

Pourtant, les audiences de ces sites perdurent. Selon un rapport récent publié par MUSO et Kearney, en 2023, l'industrie du piratage vidéo a considérablement augmenté, totalisant 141 milliards de visites sur ces sites. Cela représente une hausse de 10 % environ par rapport à 2022. Les États-Unis et l'Inde sont les principaux contributeurs à ce trafic, chacun représentant 11 % des visites mondiales. L'Inde, avec une croissance annuelle de 80 % dans les visites de sites pirates, pourrait cependant bientôt dépasser les USA. Les films et émissions de télévision sont les principaux contenus piratés, représentant 65 % des visites. Les animés suivent avec 25 %, tandis que le sport en direct et les diffusions linéaires représentent respectivement 9 % et 1 %.

L'analyse par habitant révèle des tendances régionales distinctes dans le piratage. En Europe, on constate 34 visites de sites pirates par personne, tandis qu'en Amérique du Nord, ce chiffre est de 26 visites seulement. Les chiffres sont nettement plus bas en Amérique du Sud avec 13 visites et tombent à 5 visites en Asie-Pacifique. Ces données mettent en lumière non seulement la portée mondiale du piratage vidéo, mais aussi la diversité des comportements par région. Les analystes de MUSO et Kearney suggèrent que comprendre les raisons du piratage et y répondre de manière appropriée pourrait convertir une partie de ces pirates en consommateurs légaux, ouvrant ainsi des opportunités de revenus supplémentaires pour l'industrie du divertissement vidéo. Comme ce fut le cas avec le streaming dans le domaine de la musique.

Source : Torrentfreak