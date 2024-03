Les jeunes n’aiment plus Netflix, cette étude le prouve

Une étude récente montre le désintérêt croissant des jeunes pour les plateformes de streaming traditionnelles qui préfèrent les contenus générés par les utilisateurs et les vidéos sur les réseaux sociaux.

Alors que Netflix cherche à élargir son audience, la plateforme a récemment annoncé une collaboration inattendue avec Carrefour, introduisant un programme novateur. Cette initiative, qui mélange réductions sur les courses et abonnement à la plateforme, témoigne d'une stratégie créative pour capter l'attention de nouveaux utilisateurs potentiels, en intégrant le service de streaming dans les habitudes de consommation quotidiennes des gens.

Cependant, cette tentative d'innovation arrive à un moment où Netflix envisage également d'augmenter ses tarifs d'abonnement, selon les analystes de UBS Securities. Cette hausse de prix, qui pourrait devenir une pratique régulière, pose la question de l'équilibre entre l'expansion de l'audience et la fidélisation des abonnés existants, surtout dans un contexte où les options de divertissement se multiplient et où les consommateurs deviennent plus sensibles aux prix.

Le désintérêt des jeunes pour les plateformes de streaming pourrait avoir de lourdes conséquences

Une étude récente montre que les jeunes préfèrent de plus en plus regarder des vidéos sur les réseaux sociaux ou suivre des livestreams plutôt que des séries ou des films sur les plateformes de streaming habituelles. Ils sont en effet 47% de la génération Z à opter pour ce genre de contenu, laissant derrière eux les plateformes traditionnelles. Ce changement d'intérêt vers des formats plus interactifs et éphémères, signifie que Netflix et d'autres plateformes pourraient devoir faire face à des problèmes dans le futur. Surtout si elles ne s'adaptent pas aux nouvelles habitudes de consommation des jeunes.

Les plateformes de streaming devront repenser leurs stratégies pour rester attractives et pertinentes pour cette audience qui privilégie d'autres types de contenus et formats. Car les implications de cette évolution sont profondes et touchent directement le cœur du modèle économique de ces plateformes, en particulier pour celles qui dépendent des revenus publicitaires. La génération Z montre une réceptivité trois fois supérieure aux publicités sur les réseaux sociaux par rapport au streaming. Cela pourrait faire bouger les flux financiers de la publicité vers ces réseaux, et poser un sérieux défi aux Netflix, Disney, Warner Bros et les autres services de streaming pour garder leur place sur le marché.

