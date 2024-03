Les ventes de vinyles surpassent celles des CD, les 33 tours font toujours un carton

L'industrie de la musique n'a pas fini d'être surprise : en 2023, les bons vieux disques vinyle dépassent à nouveau les CD, ce qui marquera la deuxième année consécutive où le format traditionnel surpasse le disque compact.

Selon les données de la Recording Industry Association of America (RIAA), les ventes de vinyles ont atteint 1,4 milliard de dollars pour 43 millions de disques vendus l'année dernière. Ce chiffre a largement dépassé les 537 millions de dollars générés par les 37 millions de ventes de CD.

C'est un exploit impressionnant pour le renouveau du vinyle, qui gagne du terrain pour la première fois depuis près de 30 ans. La dernière fois que le vinyle a supplanté le CD, c'était en 1987, alors que ce dernier s'imposait comme le support physique prédominant de la musique. Mais depuis 2022, le vinyle fait un véritable retour en force.

Les ventes de CD continuent de chuter

Alors que les ventes de vinyles ont continué à augmenter régulièrement d'environ 6 % d'une année sur l'autre, les ventes de CD ont en fait diminué de 1,9 % en 2023 par rapport aux totaux de 2022. Le rapport de la RIAA note que les revenus tirés des CD ont légèrement augmenté, mais que moins de disques ont été achetés dans l'ensemble.

Bien entendu, les deux formats physiques sont aujourd'hui éclipsés par l'industrie monolithique du streaming. Les services d'abonnement payants tels que Spotify et Apple Music, ainsi que les offres financées par la publicité et la radio numérique, ont représenté un montant record de 14,4 milliards de dollars, soit 84 % du total des revenus musicaux de 2023.

Le PDG de la RIAA, Mitch Glazier, affirme que les ventes physiques comme le vinyle aident à compenser les perturbations potentielles de l'IA générative, dont l'industrie craint qu'elle n'ait un impact sur “la croissance dynamique et la portée culturelle” de la musique par le biais de paroles, de voix et d'autres éléments générés par l'IA.

Bien qu'il reste à voir si l'art humain est réellement menacé par l'IA, pour l'instant, il semble que de nombreux auditeurs préfèrent toujours les supports physiques. L'attrait durable du vinyle réside en partie dans le simple fait d'enfiler un disque et de regarder le plateau tourner. L'audio analogique possède une chaleur, un grésillement et un bruit inhérents qu'il est impossible de reproduire dans les flux numériques ou les CD.

Certains affirment également qu'un vinyle bien maîtrisé peut en fait sonner mieux que ses homologues modernes sur certains albums et morceaux. Ou, à tout le moins, il offre un aspect plus nostalgique et vintage que le numérique a du mal à égaler.