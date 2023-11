Tesla Model 3 : ce chauffeur Uber est très remonté, sa batterie a lâché après 190 000 km seulement

Dobson, un chauffeur Uber, a décidé d'acheter une Tesla Model 3 pour exercer son activité de conducteur VTC. Après un peu plus d'un an et 190 000 km au compteur, la batterie de la berline électrique a tout simplement rendu l'âme.

Si les chauffeurs Uber européens peuvent depuis janvier 2023 louer des Tesla dans le cadre du plan Uber pour la mobilité électrique, les employés américains de la compagnie peuvent le faire depuis un bon bout de temps maintenant.

Seulement, une récente histoire rapportée par nos confrères du site InsideEVs remet en question l'intérêt de passer chez Tesla pour les chauffeurs VTC. En effet, un certain Dobson, conducteur pour Uber depuis quelques années, a décidé de passer le cap et de troquer sa Toyota Camry contre une Tesla Model 3 Standard Plus (2019) en juillet 2022.

Notez que la facture était plutôt salée, à savoir 49 500 €. Malheureusement pour lui, Dobson a réalisé son achat avant les baisses de prix successives opérées par le constructeur américain. Malgré tout, Dobson a rapidement compenser la mise de départ en réalisant près de 10 000 dollars d'économies sur le carburant et l'entretien en moins d'un an.

La batterie de la Model 3 complètement HS après 190 000 km

Comme l'explique Dobson dans une vidéo YouTube diffusée sur la chaîne de Kim Java, le chauffeur Uber a parcouru au total 190 000 km avec sa berline électrique, en conduisant 6 jours par semaine, avec un kilométrage moyen de 480 km par jour. Forcément, son activité l'a contraint à passer 2 fois par jour minimum par la case Superchargeurs (80 % d'autonomie en 30 minutes environ).

Et c'est à l'approche des 200 000 km que la batterie de sa Model 3 a tout simplement passé l'arme à gauche. Forcément et aux yeux du chauffeur Uber mécontent, il y a mensonge sur la marchandise. Pour étayer son propos, le propriétaire fait référence au rapport d'impact publié en 2022 par Tesla.

Le propriétaire accuse Tesla d'avoir menti sur la durabilité des batteries

Dans ce rapport, le constructeur vante la durabilité des batteries qui équipent ses véhicules. Ainsi et pour une Model S/X, la batterie commencerait à perdre de la capacité réelle à partir de 320 000 km (environ 12% en moyenne). Sauf que dans le cas de Dobson, on est loin, très loin des chiffres évoqués par Tesla.

Le concernant, la batterie a montré des signes de faiblesses après 170 000 km, en perdant 11 % de capacité. En quelques semaines seulement, ces pertes ont dépassé les 30 %. Pour illustrer la situation, Dobson a effectué un passage à la borne et a obtenu seulement 56 km d'autonomie avec une charge (contre 270 km avec une batterie en bonne état).

Les Superchargeurs responsables ?

Sans outil de travail, Dobson s'est donc rendu chez Tesla pour remplacer la batterie. Coût de l'opération : 8 400 €. Une facture plutôt douloureuse, d'autant plus que le chauffeur soupçonne le constructeur d'avoir opté pour une batterie reconditionnée, et non neuve. En effet, avec le “plein”, sa Model 3 affiche 330 km d'autonomie contre 390 km avec une batterie flambant neuve. Par ailleurs, la batterie fournie par Tesla n'est garantie que durant un an seulement.

Si nous ne pourrons pas avoir le point de vue de Tesla sur cette histoire (le constructeur n'a plus de service presse), on peut supposer que les charges fréquentes et régulières aux Superchargeurs ont pu accélérer la dégradation de la batterie. D'autant que et contrairement aux indications de Tesla, Dobson rechargeait sa batterie jusqu'à 95 ou 100 % (il vaut mieux rester aux alentours des 80 % pour ménager l'accumulateur).

Source : InsideEVs