Tesla : voici tout ce qui sert au calcul de l’autonomie restante après un trajet

De quels paramètres se sert Tesla dans le calcul de la batterie restante attendue après un trajet ? Le constructeur lève le voile sur cette question en listant tous les critères pris en compte pour ses véhicules.

L'autonomie d'un véhicule électrique, c'est peu le nerf de la guerre. Tout comme pour les voitures thermiques d'ailleurs. Savoir jusqu'où peut nous conduire notre automobile permet de planifier son trajet plus sereinement, sans angoisser de tomber en panne en plein milieu de l'autoroute par exemple. Sur les Tesla, quand vous entrez votre destination dans le système central, ce dernier affiche le temps de batterie qu'il devrait vous rester une fois arrivé. Pratique, mais cela reste une estimation.

Le chiffre affiché est bien sûr le résultat d'un calcul reposant sur de nombreux critères. D'ailleurs, le constructeur en ajoute régulièrement afin d'affiner toujours plus les prévisions. C'est facile à mettre en œuvre dans la mesure où cela se fait via une mise à jour du logiciel de navigation embarqué. Pour autant, il n'est pas forcément aisé de savoir exactement ce qui est pris en compte dans le calcul, ce qui peut être utile pour comprendre certaines différences constatées entre les valeurs affichées et la réalité.

Voici la liste des critères permettant à Tesla d'afficher la batterie restante attendue une fois à destination

Sur X (Twitter), Tesla a partagé l'ensemble des critères pris en compte dans le calcul du temps de batterie restant après un trajet. Ils sont plutôt nombreux :

Force et direction des vents latéraux et contraires éventuels

Humidité

Température ambiante

Dénivelé de la route

Vitesse moyenne du trafic

Vitesse d'accélération/décélération moyenne

Pression atmosphérique

Couverture nuageuse

Charge solaire (la force des rayons du soleil)

Pourcentage initial de la batterie

Température initiale de la batterie

Poids total combiné du véhicule

Résistance au roulement (par exemple si vous roulez sur des graviers ou un chemin de terre)

Coefficient de traînée aérodynamique

Consommation énergétique due au chauffage, à la ventilation ou à la climatisation

Pression des pneus

Consommation énergétique spécifique (présence d'un porte-vélo ou autre)

Préconditionnement de la batterie

Comme on peut le voir, c'est assez exhaustif. Cette volonté d'être le plus exact possible peut se comprendre quand on se rappelle que Tesla a souvent été accusé de gonfler l'autonomie de ses véhicules, au point d'être poursuivi en justice.

Source : Electrek