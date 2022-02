La télécommande pour PS5 voit son prix chuter de moitié !

Alors qu'elle était jusqu'à présent commercialisée 29,99 €, la télécommande officielle pour PS5 voit sn prix chuter de moitié. Grâce à une réduction de 50%, il est ainsi possible de s'en équiper à 14,99 €. Un bon plan à saisir au plus vite, avant de voir à nouveau son prix redécoller.

Si vous faites parti des personnes qui ont réussi à acheter la PS5, vous cherchez peut-être à vous équiper d'un de ses accessoires. Si c'est la télécommande qui vous intéresse, sachez que cette dernière fait l'objet d'une remise immédiate de 50% qui fait chuter son prix de 29,99 € à 14,99 €. C'est du coté des enseignes de la Fnac, Cdiscount et Micromania qu'il faut se rendre pour en profiter. Concernant le dernier commerçant, la télécommande est disponible uniquement en retrait magasin 1 heure.

La télécommande officielle pour PS5 sous licence Sony est destinée en grande partie pour le multimédia. Elle vous permet d'accédez et contrôler plus facilement qu'avec la manette, vos médias grâce aux touches intégrées lecture/pause, avance rapide et retour rapide. Elle est en outre utilisable avec votre TV et vous permet de régler le volume et les paramètres d'alimentation de cette dernière grâce au transmetteur IR intégré.

Même si les enseignes l'affichent en stock, nous vous conseillons tout de même de ne pas trop tarder si vous êtes intéressé par son acquisition. A ce tarif avantageux, les pièces pourraient s'écouler très vite. Enfin, si vous y êtes passé à coté, et que vous envisagez de l'acheter une fois à nouveau en stock, nous vous invitons à lire notre test complet de la PlayStation 5.