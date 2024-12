La saison 5 de Stranger Things sera à l’heure, son tournage est terminé

Le tournage de la dernière saison de Stranger Things a pris fin. Sauf imprévu de dernière minute, c'est bien en 2025 que sortira le grand final pour Dustin, Mike, Lucas, Will et Onze.



Clap de fin pour les (plus si) jeunes Will, Mike, Dustin, Lucas et Onze. Les héros de Stranger Things viennent de faire leurs adieux à la série. À la base prévue pour cette année, la saison 5 de Stranger Things a été durement frappée par la grève des scénaristes d’Hollywood en 2023. Les caméras enregistrent les premières scènes des ultimes épisodes en janvier 2024 seulement. Heureusement, tout s'est bien déroulé puisque presque un an plus tard, le tournage est terminé.

Cela ne veut pas dire que nous pourrons voir le résultat de sitôt. Vient désormais le temps de la post-production : effets sonores, effets spéciaux, musique, montage… Un long processus. La patience des fans sera récompensée par la promesse d'épisodes très longs, des mots même de Maya Hawke, l’interprète de Robin. On se rappelle que le final de la saison 4 durait 2h30. Si celui de la saison 5 le dépasse, il va falloir se libérer du temps.

Le tournage de la saison 5 de Stranger Things est fini, plus qu'à patienter maintenant

Que faire en attendant la sortie de la saison 5 de Stranger Things ? Nous ne sommes pas dans le flou le plus total. Déjà, le titre de chacun des 8 épisodes a été dévoilé. Vous pouvez donc vous laissez aller aux théories les plus folles. Qui est le “Sorcerer” (sorcier) que mentionne l'épisode 5 ? Que relie le “Bridge” (pont) dont il est visiblement question dans le 7 ? Toutes les idées sont bonnes à prendre.

Lire aussi – La saison 5 de Stranger Things reviendra sur un événement très traumatisant dans la vie de ce personnage

Pourquoi ne pas aussi faire des paris sur les personnages qui ne survivront pas à la dernière saison, annoncée comme particulièrement létale ? Et dans la même idée, essayez de deviner qui pourrait revenir d'entre les morts. Avec tout ça, vous devriez avoir de quoi vous occuper d'ici la diffusion de la série. Stranger Things saison 5 sortira sur Netflix en 2025. Quand exactement ? Pour l'instant, c'est le mystère.