La saison 5 de Stranger Things va être “très longue”, la patience des fans sera récompensée

L'actrice Maya Hawke, Robin dans Stranger Things, en dévoile un peu plus sur qu'il faut attendre de la saison 5, surtout en ce qui concerne sa longueur. Apparemment, on aura largement de quoi se mettre sous la dent.



Le 15 juillet 2016, un raz-de-marée prenait beaucoup de monde de court, heureusement sans faire de victimes. Le 1er épisode de la série Stranger Things est diffusé sur Netflix, et c'est un carton. Les aventures de Dustin, Mike, Lucas, Will et Onze captivent les spectateurs et tous veulent savoir ce qui est arrivé à Will Myers, disparu dans ce qui se révèlera une dimension effrayante parallèle à la nôtre. Cette plongée dans les années 80, avec toute l'esthétique qui va avec, se prolonge au cours de plusieurs saisons dont la 5e sera la dernière.

Et cela fait longtemps qu'on l'attend celle-ci. La saison 4 a été diffusée en 2022 et après plusieurs péripéties dont une grève des scénaristes et une grève des acteurs, le tournage de la saison 5 démarre enfin en janvier 2024. Elle ne sortira donc pas tout de suite, mais selon Maya Hawke, qui joue le personnage de Robin, ça vaut le coup d'attendre. Elle s'est confiée dans le podcast Podcrushed indisponible à la fin de cet article et visiblement, les réalisateurs veulent récompenser notre patience.

Stranger Things saison 5 prendra la temps de raconter son histoire à travers de longs épisodes

On sait déjà, de la bouche même de Matt et Ross Duffer, les créateurs de la série, que le dernier épisode de la saison 5 de Stanger Things fera “au moins 2h“. Ce que Maya Hawke ajoute, c'est que tous seront longs. “Nous réalisons essentiellement huit films“, résume-telle, confirmant également que les épisodes de fin seront “très longs“. La saison 4 avait déjà surpris avec son final de 2h30 environ. Ici l'actrice n'a pas précisé de durée approximative, mais on peut raisonnablement s'attendre à des épisodes d'au moins une heure chacun voire plus avant le dernier.

Elle rappelle aussi que “les saisons 4 et 5 sont très liées. La saison 4 comportait une partie I et une partie II parce qu'elles ont été séparées, de sorte que les deux derniers épisodes sont sortis à un moment différent, ce qui est inhabituel pour du streaming. Mais [la saison 5 est] une saison à part entière. C'est une suite, mais c'est le final“. Rendez-vous en 2025 pour la voir.