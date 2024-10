La saison 5 de Stranger Things reviendra sur un événement très traumatisant dans la vie de ce personnage

Une petite annonce révèle un élément majeur de l'intrigue dans la saison 5 de Stranger Things. Il sera question d'un événement tragique dans la vie d'un des personnages principaux.



Des millions de fans à travers le monde attendent la saison 5 de Stranger Things. La précédente a été diffusée en 2022 et depuis, la grève des scénaristes d’Hollywood est passée par là. Le tournage de la 5e et ultime saison prend du retard et ne débute qu'en janvier 2024. La patience des spectateurs est mise à rude épreuve, mais les créateurs rassurent en affirmant que cela vaut le coup d'attendre.

Au total, nous aurons droit à 8 épisodes longs avec un final d'au moins 2h. Au niveau de l'intrigue, ils feront bien sûr suite à celle de la saison 4. Mais aujourd'hui, par l'intermédiaire d'une annonce pour la recherche d'une actrice, on comprend aussi qu'elle reviendra sur quelque chose datant d'avant même la saison 1 : la mort de Sara Hopper, la fille de Jim. La série cherche en effet quelqu'un pour incarner la petite fille blonde décédée d'un cancer.

Stranger Things saison 5 reviendra sur cet événement tragique

L'annonce du casting est on ne peut plus explicite : “[ SARA ] – Le personnage est représenté comme étant âgé de 5 ans, de sexe féminin, blanc, blond et aux yeux bleus/gris. Sara est la fille de Hopper vue dans les flashbacks. DOIT RESSEMBLER À ELLE GRAHAM, MEMBRE DU CAST DE LA SAISON 1“. Pas question de la faire revenir à la vie d'une manière ou d'une autre donc, il s'agira bien d'événements se déroulant avant ceux de la série telle qu'elle débute.

On ne connaît pas encore la place de ces flashbacks dans l'intrigue, mais dans la mesure où l'actrice choisie devra tourner ses scènes entre octobre et décembre, on peut imaginer qu'ils seront assez importants. Réponse en 2025 sur Netflix, à une date encore inconnue. Et si vous êtes vraiment impatient, vous pouvez toujours aller voir la pièce de théâtre Stanger Things : The First Shadow, qui donne des indices sur la saison 5.

Source : Knight Edge Media