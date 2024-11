Stranger Things S5 : ce personnage diabolique pourrait faire son retour d’entre les morts

On le sait, la dernière saison de Stranger Things sera fatale pour de nombreux personnages. Mais d'après l'un des acteurs phares du show de Netflix, certains pourraient même revenir d'entre les morts.

Comme vous le savez peut-être, Eleven, Mike et les autres doivent revenir pour une ultime et dernière saison de Stranger Things en 2025. La chose a été confirmée par Netflix le 6 novembre dernier, à l'occasion du Stranger Things Day.

Pour l'occasion, le service de streaming a même dévoilé les noms de chaque épisode, donnant au passage quelques indices sur le déroulé de l'histoire.

Ce que l'on sait également, c'est que cette dernière saison sera fatale pour de nombreux personnages. Les Frères Duffer l'ont confirmé durant une interview dans les colonnes de Hollywood Reporter. Attendez-vous donc à sortir les mouchoirs.

Après Eddie, un autre personnage pourrait revenir d'entre les morts

En revanche, une autre question se pose : peut-on s'attendre à voir certains personnages revenir d'entre les morts ? On pense notamment au très apprécié Eddie, incarné par Joseph Quinn. Lors d'une convention, la star a laissé entendre au public qu'il pourrait revenir d'une manière ou d'une autre dans la cinquième saison de la série.

Mais visiblement, il ne serait pas le seul à braver la mort pour faire un dernier come-back dans le show. En effet, un autre personnage emblématique (et décédé) pourrait bien poursuivre son oeuvre dans la saison 5. Il s'agit du Dr. Brenner, le “père” adoptif d'Eleven et le directeur du laboratoire d'Hawkins.

Son interprète, à savoir Matthew Modine, a évoqué cette idée dans une interview accordée au site Vulture en 2022. Pour rappel, ce personnage diabolique a rendu son dernier souffle dans l'avant-dernier épisode de la saison 4 de Stranger Things.

Dr. Brenner, le premier enfant à avoir des pouvoirs ?

Mais selon lui, “Papa” n'aurait pas encore dit son dernier mot :

“Trois choses me paraissent curieuses : comment a-t-il pu survivre au Démogorgon ? Comment a-t-il survécu à Numéro 1 ? Et quand Eleven tente d'utiliser son pouvoir contre lui après avoir fait exploser trois gardes en l'air, il la contrecarre sans broncher et dit : “Tu ne pensais pas que ça allait être aussi simple, n'est-ce pas ? Elle n'arrivait pas à utiliser ses pouvoirs contre lui. Y-a-t-il quelque chose de plus chez Brenner qu'il n'y paraît ?”, se demande-t-il.

D'après Matthew Modine, le Dr. Brenner pourrait donc lui aussi avoir des pouvoirs psychiques et pourrait même avoir été victime enfant des mêmes expériences atroces pratiquées sur Henry (aka Vecna) et Eleven. Qui sait, Brenner pourrait finalement s'allier au camp d'Eleven pour vaincre Vecna et fermer une bonne fois pour toute la brèche entre l'Upside Down et notre monde. Les paris sont ouverts !