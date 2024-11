Stranger Things Saison 5 : la date de sortie se précise avec quelques indices sur l’histoire en prime

A l'occasion du Stranger Things Day, Netflix vient de publier un nouveau teaser pour la saison 5 de sa série culte. Bonne nouvelle, le rendez-vous est donné en 2025 pour découvrir l'affrontement final entre Vecna et Eleven.

Ce 6 novembre 2024 n'est pas uniquement marqué par le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. C'est également le Stranger Things Day, la journée dédiée à la série culte de Netflix. Rappelons que la date n'est pas choisie au hasard, puisqu'elle fait référence au jour de l'enlèvement de Will Byers en 1983 lors de la 1re saison.

A cette occasion, la plateforme de streaming en a profité pour annoncer du nouveau concernant la saison 5 de son show. Grâce à un très court teaser partagé sur X, on sait désormais qu'il ne faudra pas attendre 2026 pour découvrir l'ultime bataille entre Vecna et Eleven. Non, la série débarquera bien sur le service en 2025 !

In the fall of 1987, one last adventure begins. Stranger Things 5 coming 2025. pic.twitter.com/JNs5lznAwl — Netflix (@netflix) November 6, 2024

Une fenêtre de sortie en 2025 et le titre de tous les épisodes

Une excellente nouvelle pour les fans, d'autant que plus que le développement de cette dernière saison n'a pas été de tout repos. En effet, rappelons que le tournage a subi d'importants retards, causés notamment par la grève des scénaristes décrétée en mai 2023. Les équipes de la série ont finalement dû attendre jusqu'en janvier 2024 pour revenir sur les plateaux.

Notez que ce teaser ne se contente pas de confirmer la fenêtre de sortie de la saison 5. On y découvre également le nom de chaque épisode. On imagine que les théories des fans ne vont pas tarder à affluer sur les forums et les réseaux sociaux. Voici les titres :

The Crawl

The Vanishing of [Redacted]

The Turnbow Trap

Sorcerer

Shock Jock

Espace from Camazotz

The Bridge

The Righside Up

L'appellation du second épisode devrait provoquer le plus de débat, puisqu'il fait d'emblée référence à la disparition d'un personnage mystérieux (Redacted pouvant être traduit comme expurgé en français). Rien d'étonnant en soi, puisque les créateurs de la série ont d'ores et déjà confirmé que la saison 5 sera fatale pour de nombreux personnages. Les Frères Duffer ont assuré qu'ils avaient fait “pleurer leurs producteurs”, ce qui nous donne un indice sur les pertes à prévoir… Ou alors ont-ils versé leurs larmes en raison du budget faramineux de cette saison 5 ? Possible.