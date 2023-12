Démarchage téléphonique : ce nouvel outil se veut l’arme ultime contre les nuisances

L'UFC-Que Choisir lance “Respecte mes datas”, une plateforme innovante destinée à combattre le démarchage téléphonique. Cette initiative intervient dans un contexte où les utilisateurs sont de plus en plus confrontés à des appels non sollicités, malgré les mesures déjà existantes.

Face à une recrudescence des appels indésirables, particulièrement sur les smartphones, “Respecte mes datas” offre une solution adaptée aux besoins actuels de protection des données personnelles. Cet outil permet aux utilisateurs de reprendre le contrôle sur qui peut les contacter, répondant ainsi à une préoccupation croissante parmi le public. La hausse constante des plaintes liées au démarchage téléphonique témoigne de l'urgence de trouver des réponses efficaces à ce fléau. En effet, selon l'UFC-Que Choisir, le nombre de plaintes liées au démarchage téléphonique a augmenté de 30 % en 2022 par rapport à 2021. Au total, 1,2 million de plaintes ont été déposées auprès de l'organisme de défense des consommateurs.

“Respecte mes datas” se distingue ainsi par son approche proactive et personnalisable. En vous inscrivant sur cette plateforme, vous pouvez spécifier les numéros que vous souhaitez protéger, créant ainsi une barrière contre les appels non désirés. Cette initiative vise non seulement à réduire la fréquence des interruptions téléphoniques mais aussi à sensibiliser les entreprises sur l'importance du respect de la vie privée.

“Respecte mes datas” veut créer un rempart contre les nuisances téléphoniques

Pour accéder à cet l'outil de l'UFC-Que Choisir, on est invités à se rendre sur le site web respectemesdatas.fr dans la section “exercez vos droits”. Après inscription, on bénéficie d'un système de filtrage efficace, adapté à nos préférences individuelles. En cas de non-respect de ces préférences, la plateforme offre également la possibilité de signaler les entreprises qui enfreignent les règles. Ce qui, espérons-le, contribuera à renforcer la législation sur la protection des utilisateurs et à décourager les pratiques de démarchage abusif.

Au-delà de son aspect pratique, “Respecte mes datas” représente un pas en avant significatif dans la lutte contre le harcèlement téléphonique. Les dernières restrictions contre le démarchage téléphonique n’ayant rien changé, l'efficacité de la plateforme sera donc monitorée de près. Les utilisateurs et les acteurs du secteur des télécommunications seront attentifs à son adoption et à son impact potentiel. Si elle s'avère efficace, cette plateforme pourrait devenir un modèle pour d'autres initiatives visant à protéger les consommateurs contre les intrusions numériques.