PS5 : l’un des plus gros défauts de la DualSense est maintenant réglé grâce à une mise à jour

La dernière mise à jour de la PS5 accueille une nouveauté attendue de longue date par les joueurs. Il est désormais plus nécessaire de brancher sa manette à la console afin de la mettre à jour. Une amélioration du confort qui va ravir les utilisateurs

La PS5 accueille régulièrement des mises à jour, comme celle de la semaine dernière. La manette DualSense peut aussi recevoir des updates de Sony, afin d’améliorer quelques petites choses. Jusqu’à présent, il fallait se lever de son canapé pour en profiter. Ce temps est désormais révolu.

En effet, le dernier patch de la machine apporte une fonctionnalité bien pratique : la possibilité de mettre à jour sa DualSense en passant par le sans fil (OTA). De ce fait, les updates se feront de manière quasi-indolores pour le joueur.

La PS5 accueille cette fonctionnalité attendue de longue date

Lorsqu’une mise à jour était disponible sur la manette, il fallait brancher cette dernière à la console pour l’installer. Nous avons tous connu ça : on allume la machine, il se passe quelques secondes et pile au moment ou on s’assoit dans le canapé, la fenêtre demandant de brancher son pad apparait à l’écran. On repoussait alors l’échéance en décalant la MàJ… Encore et encore… Tout ça, c’est terminé.

Certes, il ne s’agit pas d’une nouveauté majeure dans la vie de la PS5 et cela ne va pas changer le visage de l’industrie. Toutefois, cette amélioration de la qualité de vie devrait ravir les possesseurs de la console. A noter que chez la concurrence, à savoir Microsoft, les manettes sont déjà mises à jour de cette manière depuis un bail.

La PS5 a récemment reçu son firmware 7.0 qui apporte de très nombreuses améliorations. Parmi elles, l’arrivée de Discord, l’outil de chat le plus populaire chez les joueurs qui brillait par son absence. On peut également activer la fréquence de rafraîchissement variable (VRR) sur les écrans en 1440p, une excellente nouvelle. D’autres petites choses ont aussi été améliorées, comme l’organisation de la bibliothèque ou encore un partage d’écran plus facile avec un ami.