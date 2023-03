PS5 : les ventes explosent de 457% et dépassent la Nintendo Switch pour la première fois

Les ventes de PS5 continuent de grimper à une vitesse folle. Après un mois de janvier phénoménal pour la console, celui de février a réussi l’exploit de faire encore mieux. En effet, Sony a écoulé 366 982 consoles le mois dernier, soit une augmentation de 457 % par rapport à l’année précédente.

Jim Ryan n’a pas menti. En tout début d’année, le patron de Sony Interactive Entertainment a effectué l’annonce que tout le monde attendait depuis deux ans : la pénurie de PS5 est officiellement derrière nous. Il n’aura fallu attendre que quelques semaines pour ses propos soient confirmées. Au mois de janvier, les ventes ont tout bonnement explosé en enregistrant une augmentation de 202 % par rapport à l’année précédente.

On aurait pu croire à un effet d’annonce ou simplement à phénomène passager, mais non. Le mois de février a été encore plus prolifique pour Sony. D’après les données du média Famitsu, le constructeur a écoulé 366 982 unités au cours des dernières semaines. À titre de comparaison, ce nombre était de 65 772 en février 2022. Nous sommes donc sur augmentation d’année à année astronomique de 457 %.

La PS5 bat tous les records de vente

Ces résultats sont déjà indéniablement impressionnants et signent bel et bien la fin d’une période particulièrement compliquée pour Sony, comme pour les joueurs. Mais ils le sont d’autant plus lorsque l’on prend en compte une autre donnée : celle des ventes de Nintendo Switch. En effet, sur la même période, la firme nippone a expédié 221 021 exemplaires de sa console portable, soit moins que la PS5.

Au Japon, c’est tout simplement la première fois que Sony dépasse son rival sur le marché vidéoludique. À cela s’ajoutent également les ventes de jeux, qui placent là encore le constructeur à la première marche du podium. Ainsi, c’est la version PS5 de Hogwart’s Legacy qui s’est le mieux vendu avec 36 958 exemplaires, suivi de Wild Hearts avec 26 905 exemplaires.

Nintendo peut se consoler avec le reste du classement, dans lequel il est omniprésent. Hormis les deux premières places trustées par Sony, le constructeur occupe 7 places sur le reste du top 10, avec Pokémon Scarlet et Violet en tête.

Source : Famitsu