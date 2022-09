La PS5 n’est toujours pas en stock ? Participez à ces enchères organisées par l’Etat

Si, même après deux ans après sa sortie, vous avez encore du mal à trouver une PS5 en stock, nous avons peut-être une solution pour vous. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’État français va bientôt mettre en vente deux modèles. Il s’agit en réalité de consoles confisquées par la justice, qui seront présentées lors d’une vente aux enchères.

Lorsque la pénurie de composants a débarqué dans notre quotidien, nous étions encore loin d’imaginer qu’elle influerait encore sur la disponibilité des PS5 deux ans plus tard. Pourtant, force est de constater que Sony rencontre toujours de grosses difficultés à fabriquer sa console dans des proportions suffisantes. Les magasins et sites marchands affichent inlassablement le même message : rupture de stock.

Qu’à cela ne tienne : si les étagères des magasins sont vides, restent encore les réserves de l’État. Vous avez bien lu, il vous sera bientôt possible d’acheter une PS5 directement auprès des autorités françaises. L’occasion se présentera le 4 et 5 octobre prochain, à Lyon et Marseille, lors d’une vente aux enchères organisée par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

Achetez votre PS5 directement à l’État français

Vous l’aurez deviné, les PS5 présentés sont donc des modèles confisqués par la justice, qu’elle redistribue désormais à la population. Elles ne sont bien évidemment pas les seules puisqu’elles seront accompagnées d’autres produits tech et objets de luxe, tels que des Airpods Pro. « Plus de 200 biens de nature très différente seront proposés dans chaque vente : des véhicules de prestige (Chevrolet Corvette, Ferrari, Jaguar, Porsche…), des bijoux, pièces d’or diamants et montres (Rolex, Vacheron Constantin,..), de la maroquinerie, des tableaux et bien d’autres lots », peut-on lire dans le communiqué.

Notons que les deux consoles se trouvent dans des lots bien différentes, puisque le premier s’accompagne seulement d’une manette DualSense, tandis que le second est vendu avec deux manettes et six jeux, Spider-Man : Miles Morales et Watch Dogs : Legion. Les chances sont donc assez maigres, il faut l’admettre, mais si vous souhaitez tenter votre chance, c’est en cliquant sur ce lien que ça se passe. Le prix de départ du premier modèle est de 400 €, mais il devrait rapidement atteindre le prix conseillé de Sony, soit 550 €.