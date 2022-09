La PS5 est de retour en stock, vite !

Bonne nouvelle : la PS5 est de retour en stock ce vendredi 9 avril 2022 chez SFR. Comme c'est le cas très souvent depuis plusieurs mois, l'opérateur vous propose d'acquérir la console à prix réduit dans un deal l'associant à son offre de fibre optique. On vous dit comment profiter de ce bon plan.

La PS5 chez SFR ce vendredi 9 avril, à partir de 69 €

La PlayStation 5 est disponible en stock sur le site de SFR. L'offre est plutôt intéressante quand on sait que la PS5 version digitale revient à seulement 69 € à la souscription. Vous devrez pas la suite vous acquitter de mensualités de 8 € sur 24 mois. En tout et pour tout, la PS5 digitale vous reviendra à 261 € au lieu de 449 €, son nouveau tarif depuis l'augmentation des prix récemment.

Vous réalisez ainsi une économie de 188 €, ce qui n'est pas négligeable. SFR vous livre en plus la deuxième manette. Mais la contrepartie de cette offre, c'est que vous devrez souscrire à l'abonnement Fibre Premium de l'opérateur. Il coûte 42 € par mois pendant 12 mois, puis 62 € la deuxième année. Le tout avec un engagement de 24 mois.

Si vous préférez la PS5 standard, elle est également proposée en promo chez SFR. La console vous revient à 169 € à l'achat + 8 € par mois pendant 24 mois. Vous paierai donc au total 361 € sur 24 mois, sachant que la console lancée à 499,99 € coûte désormais 549 €. Vous réalisez là aussi 188 € d'économie mais êtes contraint de souscrire à l'abonnement fibre premium. Cela peut être intéressant sachant que trouver la PS5 en stock est toujours aussi compliqué.

Pour résumer :

La PS5 version digitale + deux manettes à 69 € + 8 € par mois pendant 24 mois (soit 261 €).

La PS5 standard + deux manettes à 169 € + 8 € par mois pendant 24 mois (soit 361 €).

Comment profiter de l'offre Fibre Premium de SFR + PS5 ?

Pour profiter de l'offre SFR Fibre + PS5, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous qui vous dirigera sur la page de l'offre. Choisissez ensuite la version de la PS5 qui vous intéresse. La version standard devrait très vite se retrouver en rupture.

Vous devrez ensuite choisir les modalités de paiement puis l'offre Fibre Box à laquelle vous souhaitez souscrire. Il ne vous restera plus qu'à finaliser votre commande en ligne.

Cette offre vaut-elle le coup ?

À la fin des 24 mois d'engagement, le prix de revient pour la PS5 Digitale est de 1 485 € (1224 € pour l'abonnement de 2 ans + 261 € pour la console + 2 manettes). Pour la la formule PS5 standard, la console et l'abonnement fibre vous reviendront à 1585 € (1224 € pour l'abonnement + 361 € pour la console + 2 manettes). Il faudra également ajouter les frais d’ouverture de service et de résiliation de SFR qui s'élèvent à 49 € chacun.

Mais comme précisé plus haut, l'offre pourrait être intéressante si cela ne vous gêne pas de changer d'offre Internet. Pour rappel, la fibre chez SFR, ce sont des débits en download atteignant 8 Gb/s et 1 Gb/s en upload. L'offre intègre la téléphonie fixe avec les appels illimités vers les fixes et mobiles, mais aussi 200 chaines et services TV.