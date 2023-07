PS5 : vous pourrez bientôt stocker beaucoup plus de jeux et profiter du Dolby Atmos

Sony vient de déployer une nouvelle version bêta de la PlayStation 5 qui ajoute un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge des périphériques HDMI Dolby Atmos.

Sony a publié une mise à jour bêta du firmware pour la PS5, qui propose une série de nouvelles options audio et d'accessibilité. La mise à jour est déjà proposée à certains utilisateurs aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, avant qu’elle ne soit proposée d’ici quelques semaines à tous les utilisateurs.

Au programme, plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont notamment la possibilité d'assigner une deuxième manette en tant que “manette d'assistance” à un seul compte, ce qui permet aux joueurs de collaborer sur le même écran. De plus, les utilisateurs peuvent désormais activer le retour haptique lorsqu'ils naviguent dans le menu système de la PS5, ce qui améliore l'immersion des joueurs malvoyants ou malentendants. Cependant, il ne s’agit pas des ajouts les plus notables de cette nouvelle version.

La mise à jour de la PS5 va améliorer le son de la console

La nouveauté majeure ajoutée par la mise à jour est la prise en charge des appareils HDMI Dolby Atmos tels que les barres de son, les téléviseurs ou les systèmes de home cinéma. Cela permettra à la console de transmettre la fonction 3D Audio de la PS5 aux appareils Atmos en restituant les canaux 3D Audio aux haut-parleurs compatibles Atmos.

En d’autres termes, si vous disposiez d'un système audio Dolby Atmos, vous ne pouviez jusqu’alors pas profiter des haut-parleurs orientés vers le haut et des autres fonctions de son surround de l'équipement. Avec cette nouvelle version, Sony va donc corriger ce défaut, et ainsi améliorer le rendu sonore des jeux prenant en charge l’audio 3D, ou des séries et films compatibles Dolby Atmos sur Netflix ou encore Apple TV.

Enfin, notons que Sony ajoute également la prise en charge de SSD M.2 plus volumineux à la PS5. Vous pourrez désormais installer un disque SSD de 8 To sur la console. Auparavant, il fallait se contenter de « seulement » 4 To de SSD supplémentaires.