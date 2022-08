AMD devrait augmenter les prix de ses puces Zen 4, le Ryzen 9 7950X va dépasser les 850€

Plus que quelques jours à attendre avant qu’AMD lance enfin sa nouvelle génération de processeurs Zen 4, qui a fait l’objet de nombreuses fuites ces derniers mois. La dernière en date mentionne une augmentation de prix pour la plupart des références.

Après qu’AMD a officialisé l’arrivée des puces Ryzen 7000 à l’occasion du Computex 2022, nous avions récemment appris que le géant américain s’apprêtait à présenter les nouveaux processeurs le 29 août prochain. La date de sortie officielle serait ensuite prévue le 15 septembre 2022, comme l’avaient laissé entendre les rapports précédents.

Les fans qui attendaient avec impatience l’arrivée des nouvelles puces pourraient rapidement déchanter, car la nouvelle génération s’accompagnerait d’une augmentation de prix pour quasiment toutes les références, comme le rapporte une source anonyme à nos confrères de VideoCardz.

Les Ryzen 7000 vont coûter plus cher que les Ryzen 5000 actuels

La source de VideoCardz n’a pas dévoilé les prix exacts de tous les nouveaux processeurs d’AMD, mais s’est contentée de faire une comparaison avec les références actuelles. On apprend donc par exemple que les Ryzen 9 7950X et Ryzen 9 7900X coûteront plus cher que les Ryzen 9 5950X (799 $) et Ryzen 9 5900X (549 $), respectivement. Pour rappel, ces dernières avaient été lancées à 849,90 euros et 549,90 euros, ce qui signifie que la nouvelle génération pourrait bien cette fois dépasser les 900 euros.

De son côté, le Ryzen 7 7800X devrait également coûter plus cher que le Ryzen 7 5800X, qui avait été proposé à un prix de vente conseillé à 459,90 euros. Cependant, les processeurs étaient sortis en pleine période de pandémie mondiale et de pénurie de composants, ce qui avait fait s’envoler leurs tarifs chez tous les revendeurs. On espère donc cette année que les processeurs de nouvelle génération vont bien arriver aux prix conseillés par AMD.

La bonne nouvelle est que le Ryzen 7 7700X avec ses 8 cœurs Zen 4 devrait coûter 299 dollars, soit exactement le même tarif que la génération précédente. Les Ryzen 5 pourraient donc eux aussi conserver des prix similaires, ce qui serait une bonne nouvelle pour ceux qui ont des budgets plus serrés.

VideoCardz en a également profité pour dévoiler la nouvelle boîte des processeurs. Le cercle Zen est maintenant noir, abandonnant la couleur orange sur les paquets actuels. La boîte est également dotée d'un logo AMD sur le devant, délimité par des lignes orange.

Source : VideoCardz