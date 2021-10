La PS5 à 49 € est de retour avec la Fibre de SFR, vite !

SFR signe le retour de son offre qui permet d'acheter une PS5 pas cher. Proposée avec l'abonnement Fibre, la version digitale de la console revient à seulement 49 €. La version standard qui embarque le lecteur Blu-Ray est quant à elle affichée à 149 €. Le tout avec non pas une mais deux manettes DualSense.

La PS5 pas chère de retour en stock chez SFR

C'est fin aout que SFR lançait une offre Fibre avec une PS5 inclus. Dans la foulée, l'opérateur avait à nouveau proposé son opération spéciale fin septembre. Pour la troisième fois donc, SFR propose à nouveau la PlayStation 5 avec son offre Fibre. Au vu de la rupture de stock qui touche la console de Sony, c'est une aubaine pour les personnes qui n'ont pas encore réussi à y mettre la main dessus.

Les conditions ne changent pas et il faut toujours souscrire à un abonnement internet SFR Fibre pour pouvoir acheter la PS5 à un tarif préférentiel. L'opérateur au carré rouge propose la console de Sony aussi bien en version Standard incluant le lecteur Blu-Ray qu'en version Digitale qui en est dépourvue. Plutôt intéressant donc, surtout pour les personnes qui n'ont pas les moyens de débourser le prix intégral de la PS5 puis il leur est possible via ce bon plan d'acheter la PS5 en 24 mensualités

Comme nous vous le disions précédemment, ce sont les mêmes formules que l'on retrouve à savoir :

La PS5 version digitale + deux manettes à partir de 49 € + 8 € par mois pendant 24 mois (soit 241 €)

La PS5 standard, équipée du lecteur Blu-Ray à partir de 149 € + 8 € par mois pendant 24 mois (soit 341 €)

L'abonnement internet Fibre SFR à 32 € par mois pendant 1 an puis 53 € par mois pendant 1 an qui est proposé. Une offre qui au premier abord peut sembler intéressante. Au premier abord puisqu'elle est soumise à un engagement de 24 mois. Un compromis à faire donc et qui pourra en refroidir plus d'un. Cependant, cette offre SFR Fibre + console de Sony permet d‘acheter la PS5 à un tarif préférentiel. En effet, après avoir fait les calculs, sur deux versions de la console, l'offre proposée par SFR permet d'économiser 158 €. Mais aussi de se voir livrer la console non pas avec une mais deux manettes DualSense.

Pour profiter de l'offre, c'est on ne peut plus simple : dans un premier temps, vous devez sélectionner la version de votre PS5. Ensuite, choisissez les modalités de paiement, l'offre Box souhaitée. Enfin, il ne vous restera plus qu'à finaliser votre commande en ligne. Une fois ces étapes effectuées, votre ligne sera ensuite activée au raccordement de votre Box et le montant de la console et/ou de la mensualité sera prélevé sur votre prochaine facture. La PS5 vous sera ensuite livrée chez vous après rendez-vous pris au préalable avec le transporteur.

Une offre qui vaut le coup ?

Après avoir fait les calculs (à l'issue des 24 mois d'engagement), cela donne un total 1 261 € (1020 € pour l'abonnement + 241 € pour la PS5 édition digitale + 2 manettes) ou 1361 € (1020 € pour l'abonnement + 341 € pour la PS5 édition standard + 2 manettes) sans compter les frais d’ouverture de service et de résiliation qui s'élèvent à 49 € chacun. Au vu de la pénurie qui touche la console de Sony depuis son lancement, cela peut valoir le coup, à condition que l'engagement de 24 mois ne soit pas une contrainte pour vous.

Concernant les services inclus dans l'abonnement Fibre de SFR, l'opérateur assure que les débits en download atteignent des vitesses allant jusqu'à 1 Gb/s et 500 Mb/s en upload. En plus de disposer d'une connexion internet ultra rapide qui vous permettra de télécharger vos jeux à la vitesse de l'éclair, l'offre intègre également la téléphonie fixe – avec les appels illimités, aussi bien vers les fixes que les mobiles.

Enfin, le service TV est également de la partie et vous permettra de bénéficier d'un bouquet comprenant pas moins de 200 chaînes. Plutôt intéressant donc, surtout la première année facturée 32 € par mois. Ensuite, les 53 euros demandés mensuellement au delà pourraient en refroidir plus d'un.