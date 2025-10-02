Nothing vient de déployer la bêta de Nothing OS 4.0, la nouvelle version de sa surcouche basée sur Android 16. Puisque le constructeur ne fait rien comme tout le monde, certaines fonctionnalités seront cependant disponibles sur certains modèles et pas sur d'autres. On vous résume tout dans cet article.

Nothing rejoint la bande des constructeurs à proposer leur surcouche basée sur Android 16. Pour l'heure, celui-ci n'en est qu'à la bêta, avec Nothing OS 4.0 désormais disponible sur certaines de smartphones. “Certains”, car la liste des appareils compatibles n'est pas vraiment celle que l'on avait prédit. En effet, seuls les Nothing Phone 3, Phone 2, Phone 2a et Phone 2a Plus peuvent installer la bêta de Nothing OS 4.0 aujourd'hui.

Un choix plutôt étrange de la part du constructeur, puisque les Phone 3a et Phone 3a Pro sont laissés de côté, alors même qu'ils sont sortis plus récemment que toute la gamme des Phone 2. Mais admettons : il ne s'agit même pas du plus étrange dans la stratégie de Nothing. En fonction de votre modèle, vous n'aurez pas droit au même fonctionnalité que votre voisin, si tant est que vous n'avez pas le même smartphone.

Voici les nouveautés de Nothing OS 4.0 par modèle

Puisque tout cela peut s'avérer très confus, voici donc un résumé des fonctionnalités disponibles dans la bêta de Nothing OS 4.0, par smartphone.

Pour tous les smartphones compatibles :

Nothing OS 4.0 apporte une vue pop-up pour deux icônes, ce qui permet de passer d'une application à l'autre en un geste, comme pour les des widgets d'Android. Il est d'ailleurs possible de créer de nouveau widgets grâce à l'IA. La bêta ajoute également deux nouveaux design d'horloge pour l'écran de verrouillage et un nouveau mode sombre. Enfin, les Paramètres rapides peuvent désormais se ranger au format 2×2.

Pour les Nothing Phone 3 :

Nothing OS 4.0 ajour un tableau de bord destiné à monitorer l'usage de l'IA sur votre smartphone, notamment la manière dont il utilise vos données personnelles. La mise à jour vient également améliorer la stabilité de l'appareil photo.

Pour les Nothing Phone 2, 2a et 2a Plus :

Nothing OS 4.0 rend disponible la fonctionnalité Stretch, qui applique une retouche automatique à vos photos en boostant les contrastes. Le démarrage sera également plus rapide grâce des applications mieux optimisées.

La bêta de Nothing OS 4.0 sera disponible sur les Phone 3a et Phone 3a Pro courant octobre, selon le constructeur.