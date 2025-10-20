Prime Video, Snapchat, Alexa… Une panne mondiale paralyse les plus grandes plateformes du Web (mise à jour)

Depuis ce lundi matin, une panne géante frappe le Web et paralyse plusieurs applications majeures. Snapchat, Fortnite, Roblox ou encore Canva sont inaccessibles pour des millions d’utilisateurs. L’origine du problème viendrait d’Amazon Web Services, dont les serveurs rencontrent une défaillance massive.

Panne mondiale : plusieurs géants du Web à l'arrêt

Mise à jour – 15h15 (heure de Paris) : le problème est résolu

La panne a finalement été corrigée et les services d’Amazon Web Services fonctionnent à nouveau normalement. Les plateformes concernées, comme Snapchat, Fortnite, Roblox ou Canva, sont revenues en ligne dans l’après-midi, après plusieurs heures d’interruption. Amazon n’a pas encore précisé la cause exacte de l’incident, mais indique que le problème provenait de sa région de serveurs US-EAST-1, l’une des plus utilisées au monde.

Les coupures d’Internet à grande échelle sont rares, mais quand elles surviennent, elles se font remarquer. Depuis tôt ce matin, des millions d’utilisateurs à travers le monde n’ont plus pu se connecter à leurs applications favorites. Le problème n’était pas lié à un simple bug, mais bien à une panne d’envergure mondiale qui a mis à mal une partie du Web.

Selon le site de suivi DownDetector, de nombreux services en ligne ont été touchés, notamment Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo, Canva, Amazon Music, Prime Video, ou encore PlayStation Network. En France, certains utilisateurs ont aussi signalé des difficultés d’accès à HMRC, Vodafone ou Coinbase. Les premières alertes ont été enregistrées vers 9 h du matin, heure de Paris, avant de s’étendre rapidement à d’autres régions.

Amazon Web Services rencontre une panne majeure qui désactive des centaines de services en ligne

À l’origine de ce chaos numérique : une défaillance au sein des infrastructures d’Amazon Web Services (AWS), la division cloud du géant américain. D’après la page d’état officielle d’AWS, des « taux d’erreur accrus » et des retards ont été observés sur plusieurs services, dont Amazon DynamoDB et Elastic Compute Cloud, deux outils essentiels utilisés par des milliers d’entreprises pour héberger leurs plateformes. L’incident concernerait principalement les serveurs situés en Virginie du Nord, une région clé du réseau mondial d’Amazon.

De nombreuses sociétés concernées ont confirmé le problème sur les réseaux sociaux, précisant qu’il s’agissait d’une panne générale liée à AWS. Des services comme Ring, Coinbase ou Cielo Wigle ont publié des messages d’excuse, assurant que les équipes d’Amazon travaillaient déjà sur un correctif. L’entreprise n’a pour l’instant pas communiqué officiellement sur les causes précises de l’incident. Ce type de panne rappelle à quel point une grande partie d’Internet dépend aujourd’hui d’infrastructures partagées, et comment un seul incident peut affecter des millions d’utilisateurs à travers le monde. En ce moment même, elle semble toujours en cours et aucune estimation officielle n’a encore été donnée pour un retour à la normale.