Elon Musk accuse la presse d’être trop critique envers Tesla

Elon Musk estime que les médias parlent trop souvent de Tesla en mal par rapport à ses concurrents, arguant que la publicité joue un rôle dans le traitement de l'information.

Tesla est-il une cible privilégiée des médias ? C'est en tout cas l'avis d'Elon Musk, qui s'en est plaint sur Twitter après avoir critiqué un article du Guardian relayant les conclusions d'une vidéo qualifiée “d'arnaque” par l'entrepreneur. Selon celle-ci, le système de conduite autonome du constructeur automobile serait défaillant, ne parvenant pas par exemple à détecter un enfant sur la route.

En réponse à un commentaire d'un internaute, qui estime que Tesla reçoit plus de “mauvaise presse et de négativité” que les autres marques, Elon Musk déclare que la raison est, selon lui, à chercher du côté des budgets publicitaires. “Tesla ne fait pas de publicité et les autres constructeurs automobiles le font”, a-t-il publié sur le réseau social.

Des publicités Tesla feraient-elles vraiment taire la presse ?

Dans une vidéo, Elon Musk indique que Tesla “devrait peut-être faire de la publicité” car “les médias traditionnels ne publient pas d'articles négatifs sur les constructeurs automobiles”, qui sont d'après lui l'un, voire le plus grand investisseur en publicité dans la presse. Il affirme que si un article négatif sur General Motors paraît dans une publication à côté d'une publicité General Motors, le fabricant pourrait exercer une pression et menacer de ne plus acheter d'espace publicitaire dans ce journal.

Il va même plus loin en assurant que les constructeurs qui font de la publicité n'ont même pas besoin d'en arriver là, car il y aurait une “compréhension tacite” entre les acteurs, sous-entendant que les rédactions s'auto-censureraient. L'argument d'Elon Musk peut s'entendre, mais on se rappelle que les autres marques ne sont pas épargnées non plus par les scandales, publicité ou pas. On se souvient notamment de l'affaire du Dieselgate qui a sapé la réputation de Volkswagen.

De plus, si Tesla attire autant l'attention, d'autres causes peuvent être mises en avant, comme la personnalité clivante de son dirigeant, son intérêt auprès du public, et son avance sur certains aspects technologiques comme la conduite autonome ou les batteries.