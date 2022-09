La Pixel Watch coûterait environ 350 euros, bien plus cher que la Galaxy Watch 5

Google aurait opté pour un prix assez étonnant pour sa Pixel Watch. En effet, avec un tarif de 349,99 dollars selon les informations de 9to5Google, la montre connectée sera bien plus chère que sa rivale de Samsung, la Galaxy Watch 5. Pourtant, rien sur sa fiche technique ne semble justifier un tel positionnement.

Alors que nous venons tout juste d’apprendre que la Pixel Watch sera commercialisée à compter du 4 novembre en Europe, la montre connectée fait déjà de nouveau parler d’elle avec cette fois une information qui devrait en intéresser plus d’un : son prix. Après de multiples rumeurs sur ce sujet, il semblerait que nos confrères de 9to5Google aient mis fin au débat, grâce à une petite indiscrétion d’un revendeur.

Selon ce dernier, Google commercialisera donc sa montre connectée à 349,99 dollars. Si l’on s’en réfère au taux de conversion actuel avec l’euro, il y a de fortes chances que ce soit similaire dans nos contrées. C’est donc légèrement moins que ce que prédisaient de précédentes fuites, qui tablaient plutôt autour des 400 dollars. Néanmoins, cela reste bien supérieur à ce que propose Samsung avec sa Galaxy Watch 5, vendue à partir de 300 €.

Pourquoi Google va-t-il vendre sa Pixel Watch aussi cher ?

La question se pose effectivement lorsque l’on regarde la fiche technique de la Pixel Watch. Cette dernière a certes quelques arguments pour elle, si l’on en croit les récentes fuites, tels que l’écran en saphir ou encore l’application dédiée pour les utilisateurs d’Android. Mais, d’un autre côté, d’autres éléments auraient pu laisser penser que Google aurait opté pour un prix de vente plus bas.

Pour commencer, le processeur de la montre connectée risque de poser problème à certains, avec son Exynos 9110 qui propulsait déjà la Galaxy Watch en 2018. D’autre part, son autonomie devrait également laisser à désirer, avec de récents calculs qui tablent pour une moyenne de 24 heures, là où la concurrence propose déjà plusieurs jours en une charge. D’autant que les 350 euros annoncés par 9to5Google sont le prix de départ, et que les modèles plus premium coûteront donc plus cher.

Reste donc à voir si les utilisateurs seront au rendez-vous.

