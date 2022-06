Pixel Watch : Google prépare une appli dédiée à la montre connectée

Google prépare l’arrivée de sa Pixel Watch, montre connectée officialisée en mai 2022 et attendue à la rentrée. Le produit bénéficierait de quelques nouveautés, notamment une application dédiée pour apporter des services supplémentaires à l’application Wear OS déjà présente dans Android. En outre, la montre serait en mesure de déverrouiller un smartphone, comme l’Apple Watch avec l’iPhone.

Le 11 mai a démarré la conférence des développeurs de Google. Cette conférence, qui a duré plusieurs jours, a démarré avec une traditionnelle keynote animée par Sundar Pichai, le patron de la firme. Durant cette keynote, de nombreuses nouveautés ont été annoncées. La prochaine version d’Android, bien sûr, mais également des produits matériels. Le Pixel 6a a bien sûr été dévoilé. Les Pixel Buds Pro, la Pixel Tab, les Pixel 7 et 7 Pro ont tous été montrés. Ainsi que la Pixel Watch, que tout le monde attendait en 2021. Elle arrivera enfin en 2022.

Nous savons peu de chose sur cette montre, outre son design tout en rondeur et sa compatibilité avec Wear OS 3. En effet, comme tout produit Pixel qui se respecte, la smartwatch embarquera la dernière version du système d’exploitation proposée par Google pour son segment. Ici Wear OS. S’appuyant sur l’héritage fort de Fitbit (qui fait partie du groupe), la Pixel Watch sera compatible Android 8.0 (ou plus) et c’est tout (pas d'iOS). Wallet, Home, Maps ou encore Assistant seront nativement installés.

Google développe une application dédiée à la Pixel Watch

Pour le reste, il faut se tourner du côté des rumeurs pour en savoir un peu plus. Nous savons depuis quelques jours seulement que l’autonomie pourrait être très réduite (une journée) et que la charge pourrait être assez lente. En outre nous retrouverions à l’intérieur un SoC de Samsung, l’Exynos 9110. Aujourd’hui, nous apprenons, grâce à 9to5Google (encore eux), que la montre devrait fonctionner avec une application dédiée appelée Pixel Watch App. Tout simplement.

Cette application devrait permettre de paramétrer la montre et de la mettre à jour d’une part, mais également d’installer des applications et de faire la liaison avec d’autres applications. Nous pensons par exemple au système Fitbit d’analyse des séances sportives et qui comprend aussi un volet premium avec des programmes fitness. 9to5Google fait le parallèle entre cette application et celle utilisée par les Pixel Buds.

La Pixel Watch déverrouillera votre smartphone Android

L’existence de cette application, qui viendra en complément de Wear OS app, a été découverte par nos confrères en décortiquant la version beta de l’application Google Play Services postée cette semaine par la firme américaine sur le Play Store. Ils y ont découvert la mention d’une nouvelle fonction attendue avec la Pixel Watch : le déverrouillage par un appareil de confiance (un peu comme l’Apple Watch avec l’iPhone). Pour utiliser cette fonction avec la Pixel Watch, l’utilisateur est invité à ouvrir l’appli Pixel Watch sur son smartphone. Voilà qui confirme son arrivée prochaine, même si Google peut également la reporter, l’abandonner et changer d’avis d’ici là.