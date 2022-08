Pixel Watch : l’autonomie de la montre connectée de Google serait décevante

La Pixel Watch de Google fait parler d'elle depuis un certain temps déjà, et on en sait désormais plus sur l’autonomie de la première montre connectée du fabricant américain à cause d’une indiscrétion de l’application Fitbit.

Selon un rapport de 9To5Google, la dernière version de l'application Fitbit fait allusion à la durée de vie de la batterie de la prochaine Pixel Watch. Le rapport mentionne que le code source de l’application contient des références à des rappels de charge pour la Pixel Watch, car l'application peut être utilisée avec la Google Pixel Watch.

Les rappels de charge sont affichés lorsque les utilisateurs sont sur le point de se coucher afin que la smartwatch connectée via l'appli Fitbit ait suffisamment de batterie pour suivre le sommeil des utilisateurs. L'application indique que « vous aurez besoin d'une charge d'au moins 30% pour suivre une nuit complète de sommeil ».

L’autonomie de la Pixel Watch ne serait que de 24 heures

En général, huit heures de sommeil sont la norme recommandée pour la durée du sommeil, donc si 30 % de la batterie de la smartwatch sont nécessaires pour couvrir cette durée, cela signifie que la Pixel Watch aura une autonomie totale d'environ 24 heures. Cela placerait la première montre de Google au même niveau que l’Apple Watch, mais loin derrière Samsung.

En effet, la récente Galaxy Watch 5 de Samsung qui a été dévoilée il y a quelques jours propose une autonomie de plus de 2 jours, tandis que le modèle Pro est même capable de durer 3 jours. Pourtant, un rapport précédent indiquait que la Pixel Watch devrait embarquer une batterie de 300 mAh.

Pour l’instant, Google n’a pas officiellement annoncé sa Pixel Watch, puisque celle-ci devrait arriver en même temps que les Pixel 7 et 7 Pro au mois d’octobre. L’autonomie d’environ 24 heures n’est donc pour l’instant pas confirmée, mais on espère que le géant américain va bien optimiser sa montre pour allonger la durée de vie de la batterie.

On aurait préféré que la Pixel Watch soit propulsée par les nouveaux processeurs Snapdragon W5 Gen 1 révolutionnaires de Qualcomm, que l’on trouve déjà dans la Oppo Watch 3. Ceux-ci promettent de multiplier par deux l’endurance des montres, et permettent par exemple à la montre d’Oppo d’atteindre les 5 jours d’autonomie. Au lieu de cela, il faudra se contenter d’un processeur Samsung Exynos 9110, le même que celui utilisé pour la Galaxy Watch 4.