Il fait tourner macOS X sur une Nintendo Wii pour prouver que c’est possible

On lui avait dit que ça ne fonctionnerait jamais, alors il a voulu prouver à tout le monde que les défaitistes se trompaient. Et après des années de travail acharné, il est parvenu à ses fins.

Certaines personnes ont l'esprit de contradiction. Dites-leur que telle ou telle chose n'est pas faisable pour qu'elles s'évertuent à démontrer que vous avez tort. C'est ce qu'il s'est passé avec le développeur Bryan Keller. En 2013, alors qu'il est encore étudiant, il lui vient une idée saugrenue : installer macOS X 10.0 sur la console Wii de Nintendo, sorti en 2006. Ce genre de projet est un excellent moyen d'apprendre le métier. Mais la vie étant ce qu'elle est, Keller passe à autre chose.

Il retrouve sa motivation en 2021, lorsqu'il lit sur Reddit un internaute affirmer à propos de cette idée : “Il n'y a aucune chance que cela se produise“. Aucune, vraiment ? Il va leur montrer. Dès que l'homme a un moment de libre, il programme, il bidouille, il s'énerve quand ça ne fonctionne pas, puis il recommence. Chez lui ou dans un avion, il ne lâche pas l'affaire. En 2025, quelqu'un arrive à installer Windows NT sur une Wii et ça le conforte dans son aventure.

Faire tourner macOS X sur une Wii, c'est possible

La Wii possède une puce PowerPC similaire à celle que l'on trouve dans les anciens Mac. “Compte tenu de cette parenté étroite, j'étais convaincu que le processeur ne poserait pas de problème“, raconte Keller. Et puis un jour, le résultat est là. Le programme d'amorçage, le patch du kernel, les pilotes… Tout ce qu'a écrit le développeur s'imbrique parfaitement pour que la console de Nintendo lance macOS X. Même les ports USB de la machine acceptent que l'on y branche un clavier et une souris. Il a réussi.

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À quoi ça sert ? Techniquement, à rien. Mais ça n'a aucune importance. “Au final, j'ai appris (et accompli) bien plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Et surtout, cela m'a rappelé que les projets qui semblent hors de portée sont justement ceux qui valent la peine d'être menés à bien“.