Nvidia préparerait sa propre console portable pour rivaliser avec le Steam Deck

Le Steam Deck est l’une des consoles portables les plus populaires au monde, et cela n’a pas manqué d’alerter l’un des concurrents d’AMD, Nvidia, qui serait déjà en train de travailler sur un potentiel concurrent.

Depuis son lancement, le Steam Deck a connu un énorme succès, avec des millions de précommandes et des critiques positives. L'appareil, qui fonctionne avec un processeur APU AMD, offre une expérience de jeu portable et puissante, capable de faire tourner la plupart des jeux PC. Cependant, Nvidia, le principal fabricant de cartes graphiques, a été remarquablement absent du marché des PC de jeu portables. Cela pourrait bientôt changer, car des rumeurs suggèrent que Nvidia prévoit de lancer son propre appareil portable.

Selon un rapport du YouTuber Moore's Law Is Dead (MLID), qui affirme avoir parlé à des initiés de Nvidia, l'entreprise “envisage sérieusement de fabriquer davantage d'appareils de jeu portables avec leur propriété intellectuelle graphique“. Il s'agirait du premier appareil portable alimenté par Nvidia depuis la Nintendo Switch, qui utilise également la puce Tegra de Nvidia.

Nvidia veut son propre concurrent au Steam Deck

Cependant, l'appareil portable de Nvidia ne serait pas limité au marché des consoles, car MLID affirme que Nvidia “s'inquiète de manquer un bateau ici et on m'a dit directement qu'ils cherchent à travailler avec quelqu'un sur un appareil de jeu portable haut de gamme.” Cet appareil devrait concurrencer le Steam Deck et d'autres PC de jeu portables, tels que les Ayaneo et le GPD Win 3.

L'identité du partenaire de Nvidia n'est pas encore claire, mais MLID suppose qu'il pourrait s'agir d'Asus, qui fabrique déjà des ordinateurs portables et des smartphones de jeu avec les GPU GeForce de Nvidia. Cependant, Nvidia se heurte à un obstacle majeur pour pénétrer le marché des PC de jeu portables : elle n'a pas de licence pour fabriquer des CPU x86, qui sont la norme pour les jeux sur PC.

Contrairement à AMD et Intel, qui peuvent combiner leurs CPU et GPU dans une seule puce, Nvidia aurait besoin d'un processeur séparé pour son appareil. MLID affirme avoir entendu dire que Nvidia “pourrait même s'associer à Intel pour fabriquer un ordinateur de poche de jeu haut de gamme”, ce qui résoudrait le problème du x86. Cependant, cela signifierait également que l'appareil aurait besoin de plus de refroidissement et de puissance, puisque le CPU et le GPU seraient des composants distincts. Cela pourrait rendre l'appareil plus encombrant et moins économe en batterie que le Steam Deck.