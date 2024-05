Switch 2 : il n’y aura pas de pénuries de consoles au lancement, Nintendo est confiant

Lors d’une réunion avec les actionnaires, Shuntaro Furukawa s’est montré très confiant quant au stock de Nintendo Switch 2 disponible au lancement. Selon lui, les fournisseurs de composants et de semi-conducteurs ont remonté la pente après la crise COVID, ce qui devrait éviter toute pénurie.

La semaine dernière, Shuntaro Furukawa, PDG de Nintendo, a confirmé en quelque phrase que la Nintendo Switch 2 est sûrement la console la plus attendue de l’histoire de la Switch. En effet, il a suffi que ce dernier annonce que la console sera dévoilée avant mars 2025 pour générer une vague d’enthousiasme chez les fans — et de spéculations chez les plus impatients. Un joli moment de fête en somme, mais qui a tout de même suscité quelques interrogations inquiétantes.

La Switch 2 est donc particulièrement attendue par les joueurs, tandis que le modèle actuel s’est désormais écoulé à plus de 140 millions d’exemplaires. D’ici, le calcul est simple : la production de Nintendo aura-t-elle les épaules assez lourdes pour supporter la forte demande à la sortie de la console ? Ou revivra-t-on une pénurie similaire à celle de la PS5 et la Xbox Series X à leur lancement, forçant certains joueurs à attendre plusieurs mois pour pouvoir mettre la main dessus ?

Vous devriez pouvoir acheter une Nintendo Switch 2 dès sa sortie

Shuntaro Furukawa pense déjà avoir la réponse à cette question et c’est plutôt une bonne nouvelle. Lors d’une réunion avec ses actionnaires, le président de Nintendo s’est en effet montré rassurant quant aux stocks de Switch 2 à la sortie. « Nous ne constatons pas de problèmes d’approvisionnement en semi-conducteurs comme ceux qui se produisaient jusqu’à l’avant-dernière année, et nous ne prévoyons pas que l’approvisionnement en semi-conducteurs pose un problème majeur pour le lancement de la console », a-t-il indiqué.

En effet, force est de constater que la situation est loin d’être similaire à celle fin 2020, lors du lancement de la PS5 et Xbox Series X. Le fait que Shuntaro Furukawa se montre confiant a donc de quoi calmer les craintes des plus sceptiques. Néanmoins, aussi compétent soit-il, le PDG ne prévoit pas encore à l’avenir, et ne nous sommes pas à l’abri d’un nouveau problème sur la chaîne de production, ou même d’une demande plus forte qu’anticipée. Début de réponse en mars 2025, date supposée du lancement de la console.

