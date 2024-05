Nintendo Switch : jouer à des jeux en 4K c’est possible, la preuve en vidéo

Lorsque la Nintendo Switch a été lancée pour la première fois en 2017, ses modestes spécifications matérielles portables ont immédiatement soulevé des questions sur son avenir à long terme, mais la console est finalement bien plus puissante qu’on pourrait le croire.

Si vous pensiez que la Nintendo Switch n’était qu’une console pouvant atteindre la définition 1080p, et bien détrompez-vous. Après avoir expliqué pourquoi acheter des jeux d’occasion était maintenant très dangereux, le YouTubeur Taki Udon a également démontré qu’il était possible de faire tourner des jeux en 4K sur la console.

La Switch dispose d’un écran 720p, et Nintendo bride la console à une définition de seulement 1080p lorsqu’elle est dockée. Cependant, la puce est en fait capable d’aller bien plus loin. En overclockant la puce de la Switch et en exécutant les jeux via un système d'exploitation Linux moddé, Taki a été en mesure d'émettre un signal 4K 60fps net à partir de la console âgée de 7 ans. Il est même possible de jouer à des titres jusqu’en 1080p à pas moins de 240 fps.

La Switch fait tourner des jeux en 4K

Qu'il s'agisse de jeux PC comme World of Warcraft et Fable 3 ou de classiques de la console comme Doom 3 et Ocarina of Time, la Switch les a tous fait tourner étonnamment bien en 4K. Nous ne parlons pas ici de simples jeux indépendants en 2D ou d'émulateurs rétro, mais d'expériences 3D à part entière fonctionnant à une définition bien supérieure à la sortie standard de la Switch.

Bien que certains jeux aient présenté des problèmes de performance mineurs, l'expérience globale était généralement fluide et jouable dans les tests de Taki. Morrowind, Minecraft Java Edition, et même le très exigeant Breath of the Wild, ont tous été rendus en 4K, même si ce dernier était clairement injouable.

Vous devrez modder votre Switch pour atteindre de telles performances

La clé, bien sûr, était de débloquer le matériel de la Switch de ses limites artificielles imposées par Nintendo. À la sortie de la boîte, la Switch est limitée à la fois aux vitesses d'horloge du CPU/GPU et à des définitions de sortie bien en deçà de ses capacités techniques. Cela a pour but de préserver les performances et la durée de vie de la batterie, mais comme le démontre Taki, ces garde-fous peuvent être retirés sans que la console ne prenne feu.

Sur une Nintendo Switch moddée et overclockée sous Linux, les définitions possibles vont de 4K à 60 fps jusqu'à une 1080p à 240Hz. Bien que les paramètres les plus élevés aient nécessité le modèle de Switch OLED haut de gamme, même la Switch originale lancée en 2017 s'est avérée capable de jouer en 4K à 30 images par seconde lorsqu'elle est entièrement overclockée et que le rendu est configuré pour donner la priorité aux graphismes plutôt qu'à la fréquence d'images.

Ne se limitant pas aux émulateurs et aux ports Linux, Taki a même trouvé un moyen de faire tourner de véritables jeux Nintendo Switch en 4K par le biais d'une couche d'émulation Android. Des titres comme Sonic Mania ou encore Pokémon Diamant Etincelant entre autres, ont tous démarré en 4K.

Bien sûr, la grande mise en garde est qu'aucune de ces fonctionnalités 4K de la Switch n'est disponible sans une modification extrême du système et des solutions de contournement tierces. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la puce de la Switch était techniquement capable de fonctionner en 4K depuis le début, même si Nintendo a choisi de la limiter. On vous laisse découvrir la vidéo en entier ci-dessous si vous voulez voir certains des jeux Nintendo tourner en 4K sur la console, en attendant qu’ils arrivent en 4K sur la prochaine Switch 2.