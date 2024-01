MSI sort les griffes avec la Claw, sa première console portable

MSI a profité du CES pour dévoiler ses nouveaux produits gaming. Parmi eux, la Claw, la première console portable du constructeur. Une machine intrigante qui a la particularité de fonctionner avec un processeur Intel Core Ultra et non avec un Ryzen Z1 comme on a l’habitude de voir chez la concurrence. De quoi révolutionner le format ?

Les PC/consoles portables sont à la mode. Après le Steam Deck, l’Asus ROG Ally et la Lenovo Legion Go, c’est au tour de MSI de dégainer avec la Claw. Le constructeur a profité du CES pour dévoiler sa toute première console portable sur Windows.

La Claw ne diffère pas de ses concurrentes au niveau du design. Nous avons toujours une console qui se présente sous la forme d’un écran entouré d’une manette. Elle est équipée d’une dalle tactile de 7 pouces en full HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. MSI ne précise cependant pas s’il s’agit d’une dalle IPS LCD ou OLED, mais la première option semble la plus probable. En réalité, c'est à l'intérieur du châssis que MSI veut se différencier des autres.

MSI fait de la Claw la première console portable avec un processeur Intel

Alors qu’Asus et Lenovo avaient fait le choix d’un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme pour leur console, MSI opte pour un Intel Core Ultra (modèle non précisé) avec un eGPU Intel Arc. Un pari intéressant, surtout que la machine mise sur l’Intel XeSS pour améliorer ses performances, technologie de Super Sampling similaire à ce que propose Nvidia avec son DLSS. MSI promet également un système de refroidissement ultra efficace ainsi qu’une autonomie de deux heures dans « des conditions de jeu extrême » grâce à la batterie de 53 Whr. Une nette amélioration par rapport aux consoles existantes. Des données que nous vérifierons en temps et en heure lors de notre test, bien évidemment. Pour le moment, la Claw n’a ni prix, ni date de sortie.

MSI a profité du salon américain pour présenter une ribambelle de nouveaux PC. On notera particulièrement l’annonce des versions 18 pouces de modèles déjà existants : le Titan 18 HX, Raider 18 HX et Stealth 18 AI Studio. Tous trois disposent d’une dalle mini-LED de 18 pouces en 4K et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Eux non plus n’ont pas encore de prix ni de date de sortie.