Une nouvelle PSP capable de faire tourner des jeux PS4 : enfin une vraie console portable PlayStation ?

Après le PlayStation Portal, Sony voudrait lancer une véritable console portable de type Steam Deck. Mais cette PSP nouvelle génération serait limitée aux jeux portés sur PC en termes de catalogue.

Depuis le début de l'année, certains échos font état d'un projet de nouvelle console portable du côté de PlayStation. Sur son canal Telegram, le journaliste et vidéaste Anton Logvinov remet une pièce dans la machine. Si on accorde une certaine attention à ses dires, c'est que celui-ci a fait partie des premiers à évoquer une sortie PC pour les jeux PlayStation jusqu'ici exclusifs aux consoles de Sony.

D'après lui, cette PSP de nouvelle génération serait capable de faire tourner des jeux PS4 en local. Il ne s'agirait donc pas de profiter des jeux les plus récents sur la console portable, à moins que celle-ci ne soit ouverte au cloud gaming. Le catalogue s'annonce en tout cas restreint puisque les seuls jeux compatibles seraient ceux qui bénéficient d'une version PC.

Une console PlayStation portable à la Steam Deck

S'il assure pouvoir confirmer que Sony est bien au travail sur un tel projet, il précise que les distributeurs et commerçants se montrent pour l'instant sceptiques quant à l'existence d'un tel produit. Cela signifie que si la console portable est bien en développement, ce dont on peut encore douter, celle-ci est encore loin d'être prête puisque ses partenaires ne sont a priori au courant de rien.

En février dernier, c'est la chaine YouTube Moore's Law is Dead qui mentionnait une potentielle PlayStation Portable. Était alors cité un système propulsé par un APU AMD et conçu pour assurer une compatibilité avec les jeux PS4, mais aussi PS5. Grâce aux progrès réalisés par AMD, de nombreuses consoles portables sont arrivées sur le marché récemment : le Steam Deck de Valve bien sûr, mais aussi la ROG Ally d'Asus, ou la plus controversée MSI Claw.

Nous savons donc qu'il est techniquement possible de développer une console portable capable de faire tourner de gros jeux, même si l'autonomie reste un problème. De nombreux joueurs qui s'attendaient à un successeur à la PSP et à la PS Vita ont été déçus par le PlayStation Portal, qui est plus un écran connecté intégré à une manette DualSense. Après avoir tâté le marché, Sony se lancerait-il finalement sur une vraie console portable ?

Source : Anton Logvinov (Telegram)