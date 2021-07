La montre connectée Honor MagicWatch 2 est à prix canon !

Si vous envisagez de vous équiper d'une montre connectée pas chère, sachez que la Honor MagicWatch 2 fait l'objet d'une belle réduction du coté de l'enseigne en ligne Rue du Commerce. alors qu'on la trouve généralement à 145 €, il est possible de s'en équiper pour seulement 83,01 €.

Après le bon plan sur la Huawei Watch GT Elegant, c'est au tour d'une autre montre connectée de faire l'objet d'un bon plan imbattable. Toujours sur Rue du Commerce, la Honor MagicWatch 2 est proposé au meilleur prix du marché : 83,01 € au lieu de 145 € en moyenne. Une réduction de 43% qui ne se refuse pas. C'est la version avec le boîtier 42 mm qui fait l'objet de cette promotion, celle qui offre jusqu'à 7 juors d'autonomie.

La MagicWatch 2 est une montre connectée qui propose pas mal de fonctionnalités. On retrouve donc 15 modes d’activité sportive : marche, randonnée, footing, fitness, natation, etc. Une fonction coach virtuel offre en putre la possibilité de suivre un entrainement progressif avec plusieurs niveaux de difficulté. La MagicWatch 2 est également doté d'un outil d’analyse du sommeil. L’ensemble fonctionne en corrélation avec l’application Huawei Health, disponible sur Android (et même sur iOS…).

Enfin, pour plus d'informations et une analyse poussée, nous vous invitons à lire notre article consacré au test complet de la MagicWatch 2 de Honor.

