Bon plan à saisir sur le bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 6

Le bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 6

Pour en revenir au Mi Band 6 de Xiaomi

Pour en revenir au Mi Band 6 de Xiaomi, ce dernier embarque un tas de fonctionnalités plus utiles les unes que les autres. On retrouve 30 types d'entraînement divertissants et stimulants, contre 11 modes de suivi pour le Mi Band 5. Le bracelet est capable de reconnaître 6 activités de fitness courantes en plus des sports déjà identifiés par les précédentes générations de Mi Band. Comme le Mi Band 5, le bracelet connecté permet de mesurer le taux de saturation en oxygène dans le sang par l'intermédiaire d'un capteur SpO2.

Xiaomi assure avoir amélioré cet outil de mesure. Le constructeur évoque aussi des fonctions de suivi du sommeil améliorées par rapport aux précédents modèles. Xiaomi ne précise pas quels sont les ajouts du Mi Band 6 sur ce point. Du reste, le Mi Band 6 offre à ses utilisateurs une autonomie avoisinant les 14 jours. Pour plus d'informations sur le bracelet connecté, nous vous invitons à consulter notre test complet du Xiaomi Mi Band 6.

