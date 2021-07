La Huawei Watch GT Elegant est à petit prix sur Rue du Commerce

La Watch GT Elegant, montre connectée du constructeur Huawei fait l'objet d'une belle promotion du coté de l'enseigne en ligne Rue du Commerce. Habituellement commercialisée à 119 €, elle voit son prix chuter à 50,40 €. Un bon plan à saisir d'urgence, valable dans la limite des stocks disponibles.

Arborant à la fois un design sobre et élégant, la Watch GT Elegant de Huawei est au meilleur prix du marché du coté de Rue du Commerce. Il est possible de s'en équiper pour seulement 50,40 €. Une excellente affaire, surtout lorsqu'on sait qu'elle est plutôt généralement vendue aux alentours des 120 €. Nous vous conseillons de ne pas trop tarder si cette offre vous intéresse, puisqu'à ce tarif défiant toute concurrence, les stocks risquent de s'écouler à la vitesse de l'éclair.

Pour en revenir à la Huawei Watch GT Elegant, il s'agit d'une montre connectée orientée sport. Elle est équipée d'un écran AMOLED de 1,2 pouce avec une définition de 390 x 390 pixels et un boitier en acier inoxydable étanche d'un diamètre de 42 mm. La Watch GT Elegant embarque un grand nombre de capteurs et dispose d’un GPS, d’un capteur géomagnétique et d’une boussole en guise de système de géo-positionnement par satellite. Pour 50 €, difficile de faire mieux.

