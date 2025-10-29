La mise à jour HyperOS 3 arrive sur de nouveaux smartphones Xiaomi, voici la liste

Xiaomi déploie la mise à jour vers HyperOS 3 sur de nouveaux appareils. Cette version va bientôt être disponible sur ces smartphones, tablettes, Smart TV et smartwatches.

Il y a quelques semaines, Xiaomi annonçait la sortie d’HyperOS 3, la dernière mise à jour de sa surcouche logicielle, basée sur Android 16. Cette version apporte son lot d’optimisations, d’améliorations, de changements d’interface et de nouvelles fonctionnalités, dont l’introduction de la fonction Super Island, équivalent du Dynamic Island des iPhone.

Le déploiement d’HyperOS 3 a débuté en octobre sur une première fournée d’appareils. Mais de nombreux dispositifs de Xiaomi, qui sont bien compatibles avec la mise à jour, ne l’ont pas encore reçue. Sa mise à disposition est comme d’habitude progressive et tous les modèles qui y prétendent ne la reçoivent pas en même temps.

Le déploiement d’HyperOS 3 s’accélère

Le constructeur communique la disponibilité d’HyperOS 3 sur de nouveaux smartphones, tablettes, Smart TV et smartwatches. La mise à jour pèse entre 6,7 et 7,6 Go et a commencé à être proposée aux utilisateurs en Chine. On ne devrait pas attendre bien longtemps en Europe, puisque les versions internationales sont prévues à partir du début du mois de novembre. Voici la liste des appareils concernés :

Smartphones

Xiaomi Mix Flip 2

Xiaomi Civi 5 Pro

Redmi K80

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 4

Tablettes

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Redmi K Pad

Smart TV

Xiaomi S Pro Mini LED série 2025

Xiaomi TV S Pro Mini LED

Xiaomi S Mini LED série 2025

Smartwatches

Xiaomi S4 Sport

Xiaomi S4

Xiaomi Watch S4 eSIM

Xiaomi Watch S4 eSIM Édition 15e anniversaire

Xiaomi Watch S4 41 mm

Notez que tous ces modèles ne sont pas commercialisés chez nous, tandis que d’autres le sont, mais sous un autre nom. Le POCO F7, le POCO F7 Pro, le POCO X7, les Redmi Note 14, les Xiaomi Pad 7 et Pas 7 Pro, la Xiaomi Pad Mini et la Xiaomi Watch S4 41 mm devraient obtenir HyperOS 3 en novembre, mais on ne sait pas exactement à quelle date. Si votre appareil n’est pas dans la liste, patience, Xiaomi se laisse jusqu’à mars 2026 pour déployer la mise à jour sur tous les terminaux.