La mise à jour HyperOS 3 arrive sur de nouveaux smartphones Xiaomi, voici la liste
Xiaomi déploie la mise à jour vers HyperOS 3 sur de nouveaux appareils. Cette version va bientôt être disponible sur ces smartphones, tablettes, Smart TV et smartwatches.
Il y a quelques semaines, Xiaomi annonçait la sortie d’HyperOS 3, la dernière mise à jour de sa surcouche logicielle, basée sur Android 16. Cette version apporte son lot d’optimisations, d’améliorations, de changements d’interface et de nouvelles fonctionnalités, dont l’introduction de la fonction Super Island, équivalent du Dynamic Island des iPhone.
Le déploiement d’HyperOS 3 a débuté en octobre sur une première fournée d’appareils. Mais de nombreux dispositifs de Xiaomi, qui sont bien compatibles avec la mise à jour, ne l’ont pas encore reçue. Sa mise à disposition est comme d’habitude progressive et tous les modèles qui y prétendent ne la reçoivent pas en même temps.
Le déploiement d’HyperOS 3 s’accélère
Le constructeur communique la disponibilité d’HyperOS 3 sur de nouveaux smartphones, tablettes, Smart TV et smartwatches. La mise à jour pèse entre 6,7 et 7,6 Go et a commencé à être proposée aux utilisateurs en Chine. On ne devrait pas attendre bien longtemps en Europe, puisque les versions internationales sont prévues à partir du début du mois de novembre. Voici la liste des appareils concernés :
Smartphones
- Xiaomi Mix Flip 2
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Redmi K80
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
Tablettes
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K Pad
Smart TV
- Xiaomi S Pro Mini LED série 2025
- Xiaomi TV S Pro Mini LED
- Xiaomi S Mini LED série 2025
Smartwatches
- Xiaomi S4 Sport
- Xiaomi S4
- Xiaomi Watch S4 eSIM
- Xiaomi Watch S4 eSIM Édition 15e anniversaire
- Xiaomi Watch S4 41 mm
Notez que tous ces modèles ne sont pas commercialisés chez nous, tandis que d’autres le sont, mais sous un autre nom. Le POCO F7, le POCO F7 Pro, le POCO X7, les Redmi Note 14, les Xiaomi Pad 7 et Pas 7 Pro, la Xiaomi Pad Mini et la Xiaomi Watch S4 41 mm devraient obtenir HyperOS 3 en novembre, mais on ne sait pas exactement à quelle date. Si votre appareil n’est pas dans la liste, patience, Xiaomi se laisse jusqu’à mars 2026 pour déployer la mise à jour sur tous les terminaux.