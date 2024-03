La mémoire LPDDR6 pourrait dépasser la barre des 10 Gbps sur vos futurs smartphones et ordinateurs

Nos smartphones et ordinateurs portables seront bientôt équipés d’une toute nouvelle mémoire LPDDR6 encore plus puissante, et on sait déjà à peu près à quoi s’attendre à son sujet.

La JEDEC Solid State Technology Association s'apprête à finaliser les spécifications de la prochaine génération de mémoire vive LPDDR (Low-Power Double Data Rate), connue sous le nom de LPDDR6. Cette nouvelle norme devrait être annoncée dans le courant de l'année, l'accent étant mis sur la réduction de la consommation d'énergie et l'amélioration des performances des données.

La mémoire vive LPDDR6 succède aux normes LPDDR5, LPDDR5X et LPDDR5T, qui équipent les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes haut de gamme d'aujourd'hui. L'Organisation internationale de normalisation des semi-conducteurs (JEDEC) discute activement de la norme LPDDR6 et prévoit de publier les spécifications finales au cours du troisième trimestre de cette année.

La mémoire LPDDR6 va apporter de grandes améliorations

La précédente norme LPDDR5 représentait une amélioration significative par rapport à la norme LPDDR4, offrant une augmentation de 50 % des performances et une efficacité énergétique améliorée d'environ 30 %. Alors que la RAM LPDDR4 atteignait des vitesses de 3,7 Gbps, la RAM LPDDR5 pouvait théoriquement atteindre 6,4 Gbps, la variante LPDDR5X de Samsung affichant des vitesses maximales d'environ 8,5 Gbps.

Bien que les commentaires officiels sur la vitesse maximale de la LPDDR6 se fassent attendre, il se murmure que cette norme à venir pourrait dépasser la barre des 10 Gbps, certains modèles haut de gamme pouvant même atteindre 13 Gbps.

L'un des autres avantages de la RAM LPDDR6 devrait sa prise en charge de l'IA sur l'appareil, ce qui permettra d'effectuer des calculs à grande échelle localement avec l’IA sur les appareils, mais il faudra attendre son officialisation avant d’en savoir davantage.

Quand arrivera la mémoire LPDDR6 dans nos appareils ?

La mémoire vive LPDDR6 est conçue pour les appareils intelligents où l'efficacité énergétique est primordiale. La nouvelle norme devrait être intégrée dans les chipsets phares Snapdragon et MediaTek, probablement à partir du Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm. Toutefois, le prochain SoC Snapdragon 8 Gen 4, dont la sortie est prévue en octobre de cette année, pourrait ne pas inclure la RAM LPDDR6 en raison de la date de finalisation de la norme, en fin d’année.

Après les smartphones, les ordinateurs portables “ultra-book” de marques telles que Samsung, ASUS et Lenovo sont susceptibles d'adopter une mémoire vive basée sur la LPDDR6. On peut s'attendre à ce que les smartphones et les tablettes offrent entre 16 et 32 Go de mémoire vive LPDDR6.