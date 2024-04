Ces drivers Intel corrigent les bugs gênants de plusieurs cartes Wi-Fi, téléchargez-les sans attendre

Intel vient de publier de nouveaux pilotes à destination de plusieurs cartes Wi-Fi de la marque. Ils corrigent des bugs assez pénibles comme des écrans bleus de la mort. N'attendez pas pour les installer si vous avez un modèle concerné.



Les composants de votre PC ne fonctionnent pas tout seuls. Pour qu'ils puissent interagir avec Windows et faire ce qu'on leur demande, ils ont besoin de programmes appelés drivers, ou pilotes dans la langue de Molière. Et comme tous les programmes, il faut les mettre à jour régulièrement pour améliorer la stabilité, la sécurité et corriger des bugs. En règle générale, c'est transparent pour l'utilisateur dans la mesure où Windows se charge de le faire. Mais parfois, il vaut mieux ne pas attendre et s'en occuper manuellement.

C'est le cas ici pour plusieurs cartes Wi-Fi Intel. Des modèles rencontrent en effet des bugs très gênants comme des écrans bleus de la mort ou des signalements de problèmes dans le gestionnaire de périphériques. De nouveaux pilotes pour Windows 10 et Windows 11 corrigent le tout. Intel précise aussi que “d'autres problèmes mineurs” peuvent être résolus par la mise à jour et que cela aura un impact positif “sur les performances, la stabilité ou des fonctionnalités spécifiques du fournisseur“.

Comment télécharger les pilotes pour cartes Wi-Fi Intel et corriger les bugs

Voici tout d'abord la liste des cartes Wi-Fi Intel pour lesquelles des nouveaux pilotes sont disponibles, que ce soit pour Windows 10 ou Windows 11 :

Intel Wi-Fi 7 BE202

Intel Wi-Fi 7 BE200

Intel Wi-Fi 6E AX411 (Gig+)

Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+)

Intel Wi-Fi 6E AX210 (Gig+)

Intel Wi-Fi 6 AX203

Intel Wi-Fi 6 AX201

Intel Wi-Fi 6 AX200

Intel Wi-Fi 6 AX101

Intel Wireless-AC 9560

Intel Wireless-AC 9462

Intel Wireless-AC 9461

Intel Wireless-AC 9260

Intel Wireless-AC 3168 double bande

Intel Wireless-AC 3165 double bande

Intel Wireless 7265 Family

Pour télécharger les drivers, cliquez sur le bouton ci-dessous. Une fois sur la page dédiée du site d'Intel, choisissez la première option (WiFi-23.40.0-Driver64-Win10-Win11.exe) si vous avez Windows 10 ou 11 version 64 bits, ou la deuxième (WiFi-22.160.0-Driver32-Win10.exe) pour la version 32 bits de Windows 10. Faites un double-clic sur le fichier en .exe récupéré pour lancer l'installation.