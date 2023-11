Voici comment le prix des smartphones haut de gamme pourrait baisser en 2024

MediaTek présente son nouveau processeur pour smartphone, le Dimensity 9300. Destiné à concurrencer le tout récent Snapdragon 8 Gen 3, il profite d’une belle augmentation de sa puissance. Mais il devrait également être moins onéreux que son adversaire direct. De quoi potentiellement faire baisser les prix des smartphones haut de gamme des marques qui se laisseront séduire. Encore faut-il convaincre les marques…

Quels sont les éléments les plus chers dans un smartphone ? Les trois composants les plus onéreux dans un téléphone sont, dans l’ordre croissant, l’écran, le modem et le SoC. Et pour les deux plus chers, ce ne sont pas les coûts de production de ces composants qui impactent le prix facial des téléphones, mais bien les brevets qui y sont associés. Car, pour utiliser un composant, vous devez évidemment vous acquittez des licences d’exploitation. Pour un processeur, les brevets représentent environ les deux tiers du coût du composant.

Lire aussi – Snapdragon X Elite : que vaut vraiment un PC Windows avec la puce miracle de Qualcomm ?

Le montant des Snapdragon de Qualcomm n’est pas une donnée publique, pour des raisons commerciale évidente (chaque constructeur bénéficiant de conditions tarifaires qui dépendent de sa capacité de négociation). Mais les marques de smartphones s’accordent à dire, hors de portée des micros, que les SoC de la firme de San Diego ne sont pas « bons marchés », notamment sur le haut de gamme. Et pour cause : la notoriété des Snapdragon n’est plus à faire et la concurrence, représentée essentiellement par MediaTek, a bien des difficultés à convaincre.

Pour preuve, il suffit de compter les smartphones (en comptant les modèles exclusifs au marché chinois) sortis avec le Snapdragon 8 Gen 2 et ceux avec son adversaire direct, le Dimensity 9200 : un peu plus de 40 d’un côté et moins de 10 de l’autre. Rien à voir. Et la majorité d’entre eux ne sont sortis qu’en Chine. La seule exception est le Xiaomi 13T Pro, testé récemment dans nos colonnes. Les performances du smartphone sont un peu moins élevées que celles du Xiaomi 13 Ultra, mais elles restent très bonnes. Les prestations sont premium. Et le prix est bien plus modique, pour un rapport qualité/prix clairement en sa faveur.

Ce processeur pourrait faire baisser le prix des smartphones premium

Que reste-t-il donc à MediaTek pour convaincre ? Il faut au fondeur taïwanais un processeur qui va tenir tête à Qualcomm. Ce dernier vient de dévoiler le Snapdragon 8 Gen 3. Nous avons largement évoqué ce nouveau composant dans nos colonnes. Et les benchmarks montrent qu’il s’agit théoriquement d’un excellent chipset (en dehors des tests purement thermiques qu’il nous faudra réaliser). Sa force sera de faire tourner des intelligences artificielles à 7 milliards de paramètres. Et justement, face au Snapdragon 8 Gen 3, MediaTek vient de dévoiler le Dimensity 9300.

Voici les quelques données importantes sur le Dimensity 9300 :

Gravure 4 nm chez TSMC

Quatre coeurs Cortex-X4 cadencés à 3,25 GHz et 4 coeurs Cortex-A720 cadencés à 2 GHz

GPU Immortalis-G720

Processeur neural APU 720, compatible avec les modèles génératifs multi-modaux jusqu’à 13 milliards de paramètres

Captation vidéo en 4K HDR à 60 images par seconde, compatible Ultra HDR

Compatible avec les écrans WQHD à 180 Hz ou 4K à 120 Hz

Mémoire vive au format LPDDR5T

Parmi toutes ces informations, une d’entre elles est plus importante. Suivant l’élan de Qualcomm avec le Snapdragon 8 Gen 3, le Dimensity 9300 est un SoC qui semble taillé pour l’intelligence artificielle, notamment les modèles génératif. A l’instar de son concurrent, MediaTek annonce que son nouveau processeur peut prendre en charge Llama 2 de Meta, ainsi que les principales intelligences artificielles chinoises, sans avoir besoin de s’appuyer sur le cloud. MediaTek affirme que le premier modèle équipé sera officiel avant fin 2023. Voilà de quoi concurrencer le Xiaomi 14.

Bien sûr, la promesse de Qualcomm semble plus soignée, notamment sur la gestion intelligente des connexions, les alertes conditionnelles créées grâce à l’interprétation intelligente des signaux, les algorithmes de traitement des photos, ou encore l’interconnectivité des appareils avec Snapdragon Seamless. Mais MediaTek pourrait bousculer le segment haut de gamme avec cette nouvelle offre qui apporte quasiment tout ce que peut attendre un constructeur de smartphone premium, mais à un prix plus modique. Voilà qui pourrait amener certains flagships à voir leur prix baisser par rapport à ceux de 2023. Et, par extension, tirer les prix de leurs concurrents vers le bas.